Exigencia de justicia por muerte

Inconformes con la Fiscalía tras un mortal accidente

Familiares del señor Roque Jacinto Canto y Canto, quien murió a los pocos días de ser atropellado por una grúa a la altura del Monumento a Las Haciendas, exigen justicia, pues a un año de la tragedia no hay ningún detenido y mucho menos han recibido una indemnización.

El accidente ocurrió el viernes 20 de septiembre de 2019 a la 1:15 de la tarde. Don Roque, de 67 años de edad y empleado de limpieza, había salido de trabajar en Plaza Kukulcán y se dirigía a su casa en la colonia Maya a bordo de una bicicleta cuando una unidad de Grúas del Sureste S.A. de C.V. lo atropelló por alcance.

Tras el impacto, el ciclista cayó al pavimento y una llanta de la pesada unidad le pasó encima del tórax, causándole estallamiento de vísceras y fracturas.

Una ambulancia de la SSP lo trasladó al hospital T1, donde falleció cuatro días después.

“No sabemos por qué lo llevaron a la T1 cuando el Star Médica estaba a la vuelta”, dicen los familiares. “Nunca sabremos si seguiría vivo si lo hubieran llevado al Star Médica”, señalan, tras hacer notar que la póliza de seguro de Axa tenía cobertura en la clínica privada.

En visita al Diario, los hijos del fallecido relataron que se pasaron todo el fin de semana en el hospital. “Nosotros desconocíamos completamente cuál era el proceso cuando hay un atropellamiento y aún estando ahí identificándonos plenamente como familiares de la persona atropellada, la cual se encontraba en el área de choque por su gravedad, nunca ningún oficial se presentó con nosotros a darnos algún tipo de información sobre qué hacer o cómo proceder”, señalaron los familiares.

Fue hasta el lunes 23 cuando una familiar acudió a la Fiscalía a pedir informes sobre el accidente, y allí se enteró que hubo un detenido, pero que ya había sido liberado porque había cumplido el tiempo reglamentario.

La familiar se presentó como la hija al fiscal investigador en turno, quien le dijo que no podía darle más informes y le negó la carpeta. Allí mismo, se le acercó una persona que se presentó como representante de Axa, la aseguradora de la grúa, para decirle únicamente que el informe que recibieron era que el señor Canto y Canto estaba bien.

Sin embargo, don Roque no estaba bien, pues falleció al día siguiente alrededor del mediodía. Fue ese día que la familia por fin interpuso la denuncia correspondiente.

“Desde ese momento y más de un año después nosotros nos hemos hecho cargo de los gastos que conlleva el fallecimiento, traslado y sepultura de nuestro padre”, indicaron los hijos, quienes apenas en diciembre de 2020 recibieron copia del expediente, el cual ya les había sido negado en dos ocasiones.

La primera vez que pidieron una copia fue en octubre de 2019 y la respuesta fue negativa. Quince días después volvieron a solicitarlo y ya ni siquiera les contestaron. Fue hasta diciembre de 2019 que volvieron a hacer la solicitud, acompañada de un escrito en el que manifestaron que están siendo tratados de forma inadecuada a pesar de ser familiares y tener todo el derecho.

La respuesta de la fiscalía fue que no se les estaba tratando mal, pero desgraciadamente entró la pandemia a los pocos meses y se paró todo. Fue hasta noviembre de 2020 que les dan una cita y les dicen que entren a una mediación, donde solo se presentó el chofer, quien supuestamente comentó que su empresa y la aseguradora le dijeron que no acuda porque el caso ya estaba cerrado y que ya habían pagado todo lo que tenían que pagar.

Ese día la familia recibió copia del expediente y descubrió varias anomalías, incluyendo una declaración de don Roque Jacinto, donde supuestamente permite la liberación de la grúa que, según el mismo dictamen de los peritos, se tuvo la culpa; inclusive, le aplicaron multas por manejar imprudentemente y no guardar distancia, entre otras faltas.

Los familiares indicaron que la entrevista no tiene ni firma ni huella de don Roque y por parte de la fiscalía solo aparece una firma del fiscal investigador, pero no se especifica de quién es. Pero, además, los familiares dicen que el permiso para liberar el vehículo debió darlo un familiar y no la personas internada en área de choque del hospital.

Entre otras anomalías registradas en el expediente está el reporte de un médico que dice que no fue reportado como lesionado por accidente de tránsito, y uno de un perito médico que dice que fue a ver al herido el 19 de septiembre a las 5 de la tarde (una día antes del accidente) y en el hospital le respondieron que no se encontraba. También está el reporte de otro perito que dice que el herido tiene lesiones que tardan en sanar más de 15 días, pero su estado no es grave.

Los familiares acusaron a la Fiscalía de compartir datos personales de los involucrados, pues a los pocos días un abogado acudió a su casa para ofrecerle sus servicios.

“Cómo puede ser que envíen a una persona con todos mis datos, mi teléfono, mi dirección (…) Me dijo que ofrecía sus servicios y que lo podía contratar… Después lo vi en la fiscalía, lo reconocí. ¿Quién le dio mis datos?. La fiscalía no los debe de dar, los datos que maneja deben de ser privados”, dice la hija.

“Desde el principio se nos negó toda la información y ni siquiera nos dijeron qué pasos seguir. Nosotros ahora lo que queremos es justicia, justicia por la muerte de nuestro padre”, recalcaron los familiares.— Iván Canul Ek