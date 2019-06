Exigencia: voto secreto

Consejo electoral taxista, petición de un candidato

Ante la división y tensión que impera en estos momentos en el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), el candidato opositor Jorge “Chino” Zapata López sugiere a la directiva actual que instale el Consejo Electoral Honorable que organice en forma rápida las votaciones para la elección del secretario general de este sindicato.

Reitera su rechazo al método por aclamación que quiere imponer su oponente Héctor “Billy” Fernández Zapata, actual secretario general del FUTV, y exige que sea mediante el voto secreto, como lo expresaron masivamente sus seguidores en la asamblea cancelada del domingo.

También dice que no hay un plazo para la emisión de una nueva convocatoria para la asamblea electiva suspendida. El FUTV vive una situación inédita que no prevé el estatuto porque sólo establece que cuando no hay quórum se debe convocar a otra asamblea en determinado tiempo. Sin embargo, en esta ocasión el candidato y secretario general “Billy” Fernández tiene la presión de que su período de gestión de seis años termina este domingo 30 de junio y para ese día ya debe de haber un nuevo secretario general y directiva para los próximos seis años.

Al día siguiente, como dice el estatuto, es decir, el lunes 1 de julio debe rendir protesta el nuevo líder. Esta terminación de su período lo obliga a organizar de forma rápida y urgente la asamblea electiva para solucionar este asunto.

“Tenemos menos de una semana de plazo para que convoque a nueva asamblea”, reiteró el “Chino” Zapata. “Si él quiere solucionarlo de forma pacífica, que termine su período, que renuncie y queda acéfala la secretaría general. Él se va y los socios se encargan de reestructurar la directiva y organizar unas elecciones acorde a los nuevos tiempos democráticos, con transparencia, imparcialidad y voto secreto”.

Luego recordó que una de sus propuestas si llega a ganar la secretaría general del FUTV es reformar a fondo los estatutos del sindicato de taxistas porque en materia electoral no menciona nada que garantice la democracia interna, no hay procedimientos y métodos de igualdad porque todo está concentrado en el secretario general. Por esa razón “Billy” Fernández no renunció a su cargo para ser candidato y por esa razón dirige la asamblea y ostenta el poder.

“Nosotros pedimos votaciones secretas y organizadas por manos ajenas al sindicato en esta segunda convocatoria. Que no meta la mano la directiva del sindicato, que sea voto secreto, que sea un proceso muy bien armado, transparente, profesional y fuera de cualquier duda. En la última asamblea que tuvimos se propuso un Consejo Electoral Honorable. Tenemos gente preparada, con experiencia profesional y capacidad para organizar la elección en forma imparcial”, dijo.

“Que ese órgano temporal se instale solo para las elecciones de esta vez, así podríamos tener un elemento que apoye por la premura del tiempo”, dijo Zapata López.

Asimismo pidió a su oponente, “Billy” Fernández, que entienda que la única vía democrática de acuerdo a los nuevos tiempos es el voto secreto.

“Tiene y debe entender que él ha generado una profunda división dentro de la organización”, acusó. “Su función como líder debería de ser salvaguardar la seguridad de los socios, pero ahora él es factor de división. Esta división y tensión está sucediendo por su culpa, debería dar las gracias y retirarse o permitir el voto secreto. Si hay voto secreto hasta puede surgir otro candidato porque estaría garantizada una competencia limpia”, indicó.

“Es muy difícil esta lucha que realizamos, es muy desgastante, nos ha llevado a una situación de enfrentamiento y descalificaciones. El Volante vive una pequeña fractura en su unidad. La unidad era la principal fortaleza del FUTV porque nunca había tenido en sus últimos 50 años una competencia electoral”, recalcó.

“Estamos perdiendo con “Billy”. No pudo resolver muchos problemas de los socios, no pudo sacar a Uber como dijo, pero lo que pudo resolver si fuera un buen líder era mantener la unidad del Volante, pero no lo hizo. Este problema de unidad sindical lo tiene en la mano, puede generar condiciones para que retorne la unidad sindical, tuvo el tiempo porque desde hace un año pudo organizar muy bien la asamblea electiva y no lo quiso hacer”, añadio.

“Chino” Zapata reconoce con tristeza que hoy día hay dos bandos en el Volante, ambos grupos están sumergidos en un apasionamiento político y la efervescencia generó la violencia. Pero todo se debió al método de aclamación que quiere imponer su adversario, dijo. “Si fuera votación secreta, solo emites tu sufragio y ya, nadie se entera por quién votaste”, indicó.

Acusación

Ayer mismo, el secretario general del FUTV, lamentó los actos de violencia que motivaron la suspensión de la asamblea electiva de anteayer y acusó a Nerio Torres Ortiz, presidente honorario del sindicato, de utilizar al “Chino” Zapata para tratar de retomar el control del Volante.

Incluso indicó que está dispuesto a que la elección se haga por voto secreto, directo y con urnas transparentes, con un padrón confiable.

En un comunicado, “Billy” Fernández señaló que en relación con los hechos ocurridos el domingo en la asamblea electiva del FUTV, la directiva actual que me honro en encabezar lamenta profundamente que se quiera imponer de nuevo “el uso de la fuerza, la provocación y la violencia para impedir la libre voluntad de nuestros agremiados”.

“Reprobamos enérgicamente la irrupción del señor Nerio Torres Ortiz en la asamblea y su afán de empañar el proceso con conatos de bronca, alterando el orden y, sobre todo, poniendo en riesgo la integridad física de nuestros socios de avanzada edad, varios de ellos incluso que acudieron en sillas de ruedas, así como de mujeres agremiadas al Frente Único. Con su actitud, el señor Nerio Torres se evidencia y deja en claro que él es el verdadero candidato a la secretaría general y no el señor Jorge ‘Chino’ Zapata, de manera que ahora los socios y la propia opinión pública ya saben a quiénes nos enfrentamos y quienes son los responsables de la campaña de desinformación que desplegaron en nuestra contra antes de la asamblea”.

“La molestia del señor Torres Ortiz se debe a que ya no puede controlar y manejar a su antojo al FUTV, a que se opone rotundamente a la modernización del servicio, dijo. Eso es parte del trasfondo que lo lleva ahora a utilizar al ‘Chino’ Zapata para tratar de retomar el control del Frente Único y volver al mismo manejo de siempre, para seguir disfrutando de los privilegios que tuvo durante los (30 años) que manejó a la organización”.

Llama la atención que el señor Torres Ortiz exija ahora que haya democracia interna y la elección se haga mediante voto secreto en el FUTV, cuando todos sabemos que, como secretario general, él nunca lo permitió y siempre pidió que se hiciera por aclamación. Era una forma de intimidar a los socios.

Su principal argumento ahora para oponerse a la asamblea y romper el orden, con conatos de bronca, fue que la elección de haga por voto secreto.

“Billy” indicó que está dispuesto a que la elección se haga por voto secreto, directo y con urnas transparentes, con un padrón confiable. “Solo pedimos a las autoridades estatales que garanticen el orden, la seguridad y la integridad física de nuestros agremiados”.

“Es más, estamos dispuestos a que alguna reconocida institución u organización social, vigile que el proceso se haga con orden, transparencia y legalidad para que no haya lugar a duda de los resultados y la elección sea totalmente legítima. Convocaremos a que el proceso de lleve a cabo lo más pronto posible, tan pronto se den las condiciones”, afirmó.— Joaquín Chan Caamal

“Finalmente, la directiva actual del FUTV ofrece sus disculpas a la sociedad y a la opinión pública en general por los lamentables hechos ocurridos. Reiteramos nuestro compromiso de ser una organización moderna, eficiente y segura para nuestros miles de estimados usuarios que transportamos todos los días y nos siguen dando su preferencia en todo el estado de Yucatán”, concluye el comunicado.

Taxistas División

Más de la fallida elección del nuevo secretario general del Frente Único del Volante.

Represalias

Jorge “Chino” Zapata manifestó que en la asamblea del domingo muchos taxistas se mostraron como opositores, lo apoyaron y ahora sufren la represión porque los retiran de sus rutas, les quitan las camionetas o les impiden trabajar como antes de que manifestaran su apoyo hacia su persona.

Nerio Torres

Rechazó que él y Nerio Torres Ortiz violentaran la asamblea. Dijo que los señalamientos de “Billy” contra don Nerio solo deterioran más la imagen del sindicato y del propio secretario actual porque reconoce que don Nerio aún tiene liderazgo.

Silencio

El secretario Héctor Fernández Zapata no contestó ayer las llamadas del reportero.