MÉRIDA.- Aunque se dijo que las dos diputadas de Movimiento Ciudadano en Yucatán renunciarían si Ivonne Ortega llegaba a ese partido, esto no ocurrió.

Lejos de eso, tanto Silvia López Escoffié como Milagros Romero Bastarrachea le desean que tenga éxito "por el bien de Movimiento Ciudadano".

El día de ayer sostuvimos reuniones en la sede de Movimiento Ciudadano con el dirigente nacional, nos presentó a @IvonneOP, quien fungirá a partir de mañana como Coordinadora Nacional para el empoderamiento ciudadano. Le deseamos éxito por el bien de @MovCiudadanoMX. — Silvia A. López Escoffié (@silvialopeze) October 21, 2020

Eso sí, el tono en sus mensajes en Twitter dista mucho de otros dirigidos a la exgobernadora, en los que la llenan de elogios o consideran como un acierto la adhesión de la exdirigente priista al movimiento naranja.

Nuestro dirigente nacional nos presentó a Ivonne Ortega quien fungirá a partir de mañana como la encargada de vinculación con lideres políticos del país. Le deseamos éxito por el bien de Movimiento Ciudadano.@DanteDelgado @MovCiudadanoMX @ClementeCH — Mily Romero (@MilyRomeroYuc) October 21, 2020

Las legisladoras yucatecas admiten tácitamente que "recibieron línea" del dirigente nacional de ese partido, Dante Delgado, con quien se reunieron ayer y les "presentó" a la exalcaldesa de Dzemul. Así lo expresaron ambas, como si no la conocieran, aunque en diferentes ocasiones criticaron su administración.

Querido amigo, muchísimas gracias por la bienvenida. Trabajaremos hombro a hombro y desde casa por el empoderamiento ciudadano, y sobre todo, por la evolución mexicana. #IvonneEnMovimiento https://t.co/0uwchJRU4s — Ivonne Ortega (@IvonneOP) October 21, 2020

Apenas el pasado miércoles 30 de septiembre Milagros recordó en el congreso cuando Ivonne Ortega Pacheco traía artistas y regalaba pibes en México a conductores de programas de la farándula.

Sobre lo que hará Ivonne, Milagros dice que será "la encargada de vinculación con líderes políticos". Por su parte, Silvia se refiere a ella como "coordinadora nacional para el empoderamiento ciudadano".

Como informamos hoy, ayer antes de viajar a la Ciudad de México Silvia López opinó que, “sin duda Ivonne es un ser humano polémico, mucha gente la odia, y alguna también supongo que la querrá. Yo creo que en su gobierno se hicieron cosas positivas, porque es una mujer trabajadora, no la veo sentada acá (en el Congreso) como diputada sin hacer nada, veo que es una mujer que le entra a los problemas, que trabaja”. En ese momento aún no sabía qué haría la oriunda de Dzemul en Movimiento Ciudadano.

“¿Que cometió errores en su administración?, sí creo que los haya cometido, ¿que no comparto muchos puntos de vista con ella?, pues no, considero y hemos combatido a los políticos que no están para servir a la sociedad...”, añadió.

La diputada consideró que probablemente también Ivonne Ortega era muy joven cuando fue gobernadora, “a lo mejor ha ido madurando, y hay que darle el derecho de escuchar sus planteamientos”.

Bienvenidas más cálidas

El tono de las diputadas yucatecas contrasta con el de otras militantes de Movimiento Ciudadano. Por ejemplo, la senadora y excandidata a la presidencia Patricia Mercado se refirió a Ivonne Ortega como "una mujer que admiré desde antes de conocerla".

Querida y estimada amiga, mi admiración y respeto. Tú has marcado la historia y abriste camino a nuestra lucha. Juntas, desde casa, seguiremos construyendo el México con el que soñamos. #IvonneEnMovimiento https://t.co/lvMwCRzWat — Ivonne Ortega (@IvonneOP) October 21, 2020

Otra que la elogió fue la diputada federal Julieta Martínez Rábago, quien la definió como "una mujer que inspira" y destacó su "calidad y calidez humana".

¡Muchísimas gracias por la bienvenida y tus palabras 😊. ¡Vamos juntas por la evolución! — Ivonne Ortega (@IvonneOP) October 21, 2020

Y así, durante esta tarde Ivonne Ortega se dedicó a recompartir en Twitter los mensajes de bienvenida que recibió. Los de Silvia López y Milagros Romero no estuvieron en su "timeline".

