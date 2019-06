Exitosa primera edición de la Feria Empléate

“Es lo que se necesita”

Más de 700 personas asistieron ayer a la Feria Empléate 2019 que celebró Grupo Megamedia en las instalaciones centrales de Diario de Yucatán en el centro de esta capital, con la participación de veinte empresas, que ofrecieron 300 vacantes.

Hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, hicieron fila desde muy temprano para ingresar a la feria, que abrió sus puertas a las 9 de la mañana y cerró a las 3 de la tarde. En todo ese tiempo se registró un flujo constante de personas con sus solicitudes de empleo y documentos bajo el brazo.

Lizzet Vera Arzápalo fue de las primeras en llegar. Lo hizo con la esperanza de conseguir trabajo en un área de oficinas, pues lleva cuatro meses buscando empleo sin éxito.

“Esta feria me parece bien pues se ofertan varias opciones para ver qué te conviene más”, dijo, tras haber visitado algunos módulos de las empresas participantes, entre ellas Hotel City Express, Liverpool, Guardias Bari, Grupo Vaqueiros, Distrito Gourmet, Zeta Gas y Sia Comedores.

Juan Manuel Blanco también llegó temprano, topándose con un entorno agradable, según dijo, y es que durante la jornada no solo hubo música ambiental, sino que se instalaron carpas con mesas para llenar solicitudes o simplemente descansar.

“Me parece que es lo que ahora se necesita para todas las personas que estamos sin empleo, y es una buena opción para venir a buscar trabajo en cualquiera de las empresas que me parece son buenas en lo que ando buscando”, señaló Juan Manuel, quien metió solicitudes en varios módulos esperando conseguir algo, pues desde finales de abril está en busca de trabajo. “No he podido encontrar algo en otro lado, más que nada por el salario que ofrecen”.

El sueldo no es la razón por la que Mario Ernesto Yta Aguilar no ha logrado conseguir algo en el área de limpieza. “Padezco epilepsia y estoy controlado con medicamentos, siempre lo digo cuando busco trabajo”, dijo el joven, quien hasta hace unos días trabajaba en un supermercado.

Leonor Dzib Arcila también llegó con toda la actitud: “Estoy buscando de lo que haya de oficina porque soy mamá y tengo dos hijos. Hace dos meses me corrieron del gobierno del estado por la nueva administración, y la verdad me urge trabajar para sacar adelante a mis hijos”.

Alimentos

“Nosotros ofrecemos quince vacantes, y como nuestro giro es de servicios de alimentos, tenemos puestos de cocina y comedores industriales”, indicó Rodrigo Pavía, integrante del departamento de reclutamiento de Servicios Integrales de Alimentación.

Subway, Go Mart y LaGas, de Grupo Lodemo, ofrecieron en total 55 vacantes para auxiliares y encargado de tiendas Go Mart, artista del sándwich en Subway, y auxiliares administrativos y despachadores de combustible en LaGas.

“En todas hay oportunidades de crecimiento y desarrollo para los chicos, además de que ofrecemos todas las prestaciones de ley y adicionales”, aseguró Alejandra Flores Soto, coordinadora de capital humano de Subway y Go Mart.

Empresas

En la Feria Empléate participaron Tiendas Extra, Hotel City Express, Liverpool, Guardias Bari, Grupo Vaqueiros, Distrito Gourmet, Zeta Gas, Sia Comedores, Grupo Nicxa, Grupo Lodemo, Tiendas Gomart, Macrocel, Farmacias del Bazar, Bepensa, Millet, El Niplito, Abarrotes Dunosusa y Grupo Megamedia.

Felipe Mex Cauich, coordinador de la marca Empléate y Avisos Económicos, señaló que debido al éxito obtenido en esta primera edición, realizarían una segunda en septiembre.— Jorge Iván Canul Ek

Muestra Oportunidades

Ayer se realizó la Feria Empléate 2019 , organizada por Grupo Megamedia.

Sede

El patio de maniobras de Diario de Yucatán en el centro de esta capital.

Negocios

Participaron veinte empresas, que ofrecieron 300 vacantes.

Gente

Se tuvo una afluencia de 715 personas registradas.

Opiniones

Géner Pavón May (Auxiliar de almacén)

“Busco un puesto de supervisor. Ya llevo 15 días buscando trabajo pues tuve un inconveniente donde estaba porque hubo cambio de razón social y nos quitaron seguro (social), y como tenía puesto de jefe de almacén no podía trabajar sin equipo de seguridad y por todo eso tuve que quitarme del trabajo”.

Mario Briceño Medina (Contador público)

“Veo bastante bien la feria. Hay bastante oportunidad de empleo. Vengo por vacantes administrativas veo que la mayoría son operativas. Yo me enteré de la feria por el Facebook allí salió el flyer y me animé a venir porque realmente yo ando buscando empleo desde enero. La situación está muy dura sobre todo en el área administrativa donde no solo no hay muchas vacantes sino que restringen demasiado la edad, yo tengo 47 años y eso ha sido mi mayor candado y obstáculo, pues siempre andan buscando personal joven, máximo 30 ó 35 años de edad”.

Guadalupe Castillo Quintal (Licenciada en Admon.)

“Me parece muy bien. Me enteré de palabra por una compañera que me dijo que se haría esta feria. Yo ando buscando algún puesto administrativo y la verdad es que apenas ando buscando trabajo. Aquí he visto en empresas participantes algunas cosas que llaman mi atención y espero que me pudiera colocar en un trabajo”.

Geovanny Tiqué García (Licenciatura trunca en computación)

“Es la primera feria a la que acudo, y me enteré por los folletos que estuvieron repartiendo, entonces hoy decidí venir para ver qué hay pues ando buscando empleo de capturista, almacenista o cajero, que es donde tengo experiencia. Llevo una semana buscando trabajo pues estoy saliendo de uno buscando otras expectativas. Pero me doy cuenta que hay mucha demanda, mucha competencia y muchos te dicen que te hablan pero tarda y no se comunican”.

Delta María de los Ángeles Ávila Poot (Ama de casa)

“Vi abierto el lugar y entré a ver qué hay. La verdad es que estaba en el Ayuntamiento pero al ver que están dando trabajo pasé para ver si hay algo de costura porque yo pura costura hago, aunque no tengo cartas de recomendación. Trabajar para mí es mi distracción pero con los pocos que he hablado no tienen de costura, ni modo, aunque yo también cuido enfermos”.

Andreína Aké Méndez (Ingeniera en sistemas comp.)

“Yo soy de Muxupip y me enteré por el Facebook que iban a hacer esta feria y decidí venir para ver si encuentro trabajo de auxiliar ya sea en el área de compras porque estuve en esa área en el hotel Princess de la Riviera Maya. Ando buscando trabajo desde hace dos meses, he metido en varios lugares pero no he tenido respuesta todavía”.