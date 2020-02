Éxodo hacia el Carnaval

Los meridanos se van a Xmatkuil o al de Progreso

Impresionante fue la fila de personas que se formaron en horas de la mañana en la acera de la calle 62 y la calle 65 del Centro Histórico con tal de viajar al puerto de Progreso, distante a 36 kilómetros de Mérida, para disfrutar de la playa y del carnaval de ese lugar.

A las 11 de la mañana no cabía ninguna persona en la terminal de autobuses Autoprogreso, las unidades dispuestas para esta ruta fueron insuficientes por lo que las personas formaron una larga fila que cubrió toda la acera de la calle 62 y dobló sobre la calle 65 hasta la tienda Suburbia. Fueron más de 500 metros de este mar humano que pacientemente esperó su turno para abordar el autobús que lo llevó al cercano puerto yucateco.

Cerca de allí, otro mar de gente viajaba en autobuses a Ciudad Carnaval en Xmatkuil, donde se realizó la “Batalla de Flores” del Carnaval de Mérida, que también concentró a miles de meridanos, yucatecos y visitantes.

Este mar de gente que quería ir al puerto convirtió a la calle 62 en la vialidad más caótica y concurrida y generó problemas de circulación vehicular porque numerosos taxistas circularon en la manzana de la terminal de autobuses para tratar de ganar clientela, pero sin duda, los paseantes prefirieron los autobuses de Autoprogreso porque permanecieron valientes bajo el fuerte sol y calor hasta que tuvieron un lugar para viajar.

Fue el último día del “puente carnavalesco” y el éxodo humano hacía el puerto y Ciudad Carnaval en Xmatkuil favoreció a los turistas nacionales y extranjeros que estuvieron en Mérida porque disfrutaron calles sin aglomeración de peatones, de una tranquilidad como se disfruta en los días de asueto, de poca circulación vehicular que no genera mucha contaminación auditiva y ambiental, con restaurantes del primer cuadro llenos de gente no solo por su buena gastronomía sino por sus instalaciones climatizadas, con paraderos de autobuses de rutas urbanas casi vacías y una drástica caída en las operaciones comerciales porque en las tiendas, comercios y negocios de diferentes giros no tuvieron la clientela de un día normal.

En las calles del primer cuadro y los andadores del Paseo de Montejo se vio a turistas nacionales y extranjeros que disfrutaron de la imagen urbana, del clima soleado, de los árboles de la Plaza Grande y Paseo de Montejo, de la arquitectura de la Catedral, del colorido de las tiendas de artesanías y después del paseo buscaron refugio en los restaurantes climatizados o al aire libre de Paseo de Montejo.

Solo se vio caos vial en la calle 62 por la entrada y salida de camiones de pasaje en la terminal Autoprogreso y la calle 64 por donde salen hacía el puerto los autobuses. El resto de las calles estuvieron con poca afluencia vehicular y peatonal.

Otro punto con buen movimiento de personas fue en el aeropuerto internacional de Mérida por el arribo y salida de personas que vinieron a Yucatán por el Carnaval.

El director general de Grupo ASUR, Héctor Navarrete Muñoz, informó que la terminal aérea tuvo intenso movimiento de pasajeros, muchos de los cuales vinieron de paseo o para disfrutar del carnaval de Mérida porque sus familiares ya viven en la capital yucateca y gustan de estas festividades populares.—Joaquín Chan Caamal

La tranquilidad que prevaleció ayer Mérida terminará hoy con el retorno a las actividades cotidianas, al trabajo y a clases.

Panorama

Algunas escuelas públicas de educación básica trabajaron con normalidad en respeto al calendario escolar que escogieron, pero la inmensa mayoría tuvo asueto, lo que se reflejó en el bajo número de vehículos en las calles, en las escuelas, de la escasa gente en los paraderos de autobuses urbanos del primer cuadro, que en un día normal están repletos de estudiantes.

