Experto analiza cuatro hechos políticos locales

“Marcarían un rumbo”

Acusaciones formales contra exautoridades del Estado, dos retornos de figuras políticas priistas y el actuar del gobernador Mauricio Vila Dosal es un ejercicio de observación analítica que hace un destacado especialista yucateco, doctorado en Comunicación Política y Opinión.

Las denuncias que anteayer interpusieron representantes del actual gobierno estatal en la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán contra la administración anterior, por presuntos desvíos al erario, y el previo anuncio de esas acciones. La reaparición, primero privada y posteriormente pública en un acto masivo en la casa del Pueblo, de Ivonne Ortega Pacheco, exjefa del Ejecutivo estatal; así como las percepciones de la actuación del gobernante Vila Dosal al frente de Yucatán, y la salida al paso de Rolando Zapata Bello de las acusaciones contra excolaboradores durante su gestión son interpretadas, explicadas por el doctor Martín Echeverría Victoria, profesor investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

El académico yucateco, en entrevista, ofrece a Diario de Yucatán una perspectiva y hace observaciones como analista político que reside fuera del Estado de esos cuatro temas torales vigentes que son motivo de comentarios contrastantes de actores de la sociedad local: de reconocidos especialistas, dirigentes empresariales, profesores de universidades y un grupo de ciudadanos.

“El horizonte en Yucatán es muy distinto al de muchas entidades del resto del país donde el PRI está en la lona. Lo veo en Puebla, Veracruz y el Estado de México, antiguos bastiones priistas que hoy controla Morena. A diferencia de esas entidades y otras más, me parece que el PRI yucateco aún tiene mucho poder. Hay una base, una estructura sólida que se refleja en el dominio de varios municipios y sobre todo en el Congreso local, por lo que los cuatro acontecimientos actuales, recientes en la vida política de Yucatán marcarían un rumbo”, considera el comunicólogo yucateco.

El doctor Echeverría Victoria estudia la situación con una visión externa, panorámica que desglosa, en una primera entrega, en dos de los cuatro elementos que fueron analizados:

1. Denuncias por presuntos desvíos

El aviso de las acusaciones formales ante las dos dependencias que el martes 8 hicieron María Fritz Sierra, Lízbeth Basto Avilés y Mauricio Tappan Silveira, secretaria de Gobierno, Contralora y Consejero jurídico del Estado, respectivamente, como informamos, anteayer lunes 14 se concretaron. Para el investigador, las denuncias por el supuesto desfalco de 533 millones durante la administración estatal de Rolando Zapata tienen algunas interpretaciones:

“Hay que ver hasta dónde llegarán las denuncias. Si van contra los jefes de departamentos, contra figuras no visibles y si ni mucho menos contra Rolando Zapata, entonces no tendrán mayor impacto. Si es así, no dice mucho de la voluntad de sancionar por completo. Si van contra caras reconocidas en el anterior gobierno emanado del PRI, el cuestionamiento sería diferente. El hecho de que haya denuncias no nos manifiesta la batalla que el actual gobierno compra y desea jugar. Me parece que el PRI tiene aún mucho poder en Yucatán, a diferencia de Puebla, Veracruz y el Estado de México, por ejemplo, antiguos baluartes que ahora están en la lona, ya que todo, incluidos los congresos están en poder de Morena. Sin embargo, en Yucatán el PRI todavía retiene una reserva de votos, figuras y posiciones en muchos municipios y en el Congreso local”, indica el académico.

“Si van contra caras reconocidas del gobierno anterior, del partido, habrá conflictos. Hay una fortaleza, bases, estructura vigente en el PRI yucateco, lo que da pauta para observar si la administración actual quiere dar un golpe político o sólo administrativo señalando a funcionarios menores. Si busca solventar y procesar a exfuncionarios menores pero no a los figurones, a los protagonistas.

“Es una señal importante que haga formales las denuncias, es natural si este gobierno afirma que hay boquetes financieros en dependencias estatales, como se mencionó, en el Isstey, con las pensiones. Tiene que ser claro al señalar que son responsabilidad de la gestión pasada y proceder de conformidad; de esa manera se justificaría y respondería a las expectativas. Ya veremos si con esas acciones se quiere llegar hasta las últimas instancias o a un ritual, a un caso de forma o de fondo”, agrega el profesor.

2. Regresa Ivonne Ortega Pacheco

La reaparición de la exgobernadora de Yucatán durante el quinqueño de 2007 a 2012, junto a otras cabezas de corrientes distintas en el PRI, el mismo martes 8 pasado, horas antes del anuncio de las denuncias contra la administración de Rolando Zapata, tampoco es inadvertida para el académico yucateco. Su presencia en un desayuno privado con el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, el exgobernador Federico Granja Ricalde y el exdiputado federal Pablo Gamboa Miner, entre otros, y al día siguiente en la Casa del Pueblo, en un evento multitudinario para la conformación del nuevo Consejo Político Estatal del PRI, lo traduce así:

“La señora Ortega Pacheco estuvo en los últimos años jugando en la cancha nacional, intentando ganar posiciones en su partido. Incluso asumió una actitud retadora durante el tiempo que se gestó la candidatura presidencial de José Antonio Meade. Supongo que la exgobernadora estuvo tratando de colocarse entre los presidenciables y cuando se cerró esa puerta de manera estruendosa, le queda la opción de regresar al terruño, a recomponer liderazgos y hacer frente al nuevo gobierno panista, uniendo a los opuestos, práctica a la que recurre el PRI cuando es oposición, se une”, destaca el doctor Echeverría Victoria.

“Es un retorno natural al no poder capitalizar, redefiniendo algo en el PRI nacional. Es una reaparición ‘más desafiante’ que la de Rolando Zapata, ya que acaudilla a distintos liderazgos para que se unan contra el gobierno actual. Es algo que tarde que temprano pasaría, no es nada de otra dimensión porque ahora son oposición. Reitero, a diferencia de otras entidades del país, como en Puebla donde después de la gestión gubernamental de Mario Marín en 2010 ya no hay liderazgos, no se ven corrientes o grupos de poder, porque ahí el PRI está en la lona. Es importante que el PRI yucateco haga equipo y se recomponga, que sea fuerte porque eso traería contrapesos y desafíos al gobierno panista.

“Ivonne Ortega tiene un arraigo popular, de comunicación con la gente y las bases del PRI, a pesar de la serie de irregularidades en su quinqueño. Pese a ello tiene todavía un capital en cierto sector de la población que conecta con ella, cualidad que no tiene en las personas de clase media a las que le es difícil llegar porque sí tienen una memoria histórica que la marca”, apunta el investigador yucateco. (Continuará).— Carlos Fernando Cámara Gutiérrez

Martín Rodrigo Echeverría Victoria

Formación

Comunicólogo. Con estudios de posgrado de doctorado en Comunicación y Cultura por la Universidad de Sevilla; máster en Comunicación Política y Opinión Pública por la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, ambas en España, y maestro en Comunicación Audiovisual por la Universidad Internacional de Andalucía, España.

Asociado

Integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1, y Reconocimiento al Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior; y de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, a partir de 2009.