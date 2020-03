En México sube de 16 a 20 cifra de defunciones

Experto calcula para EE.UU. millones de casos y 200,000 muertes

Mientras la Casa Blanca busca que algunas partes de Estados Unidos regresen a la normalidad, el máximo experto del gobierno en temas de enfermedades infecciosas pronosticó ayer que millones de personas contraerán el coronavirus Covid-19 en ese país y entre 100,000 y 200,000 morirán a causa de la nueva enfermedad.

El doctor Anthony Fauci habló en momentos en que el gobierno debate la posibilidad de levantar restricciones en zonas que no hayan sido gravemente afectadas por el virus.

“Yo diría que habrá entre 100,000 y 200,000 decesos y millones de casos”, manifestó Fauci, aunque advirtió que no quería “ser estricto con esa cifra”.

Hasta ayer se habían registrado 125,000 casos en Estados Unidos, con unos 2,100 decesos.

Al cierre de esta edición las infecciones en todo el mundo superaban las 680,000 personas, con más de 31,000 muertes entre los nuevos casos, según la Universidad Johns Hopkins.

Anoche, las autoridades sanitarias de México informaron que la cifra de defunciones en el país pasó de 16 a 20.

El director de Promoción de la Salud de México, Ricardo Cortés Alcalá, indicó que hay 993 casos confirmados, además de que los sospechosos son 2,564.

Ciudad de México registra la tasa más alta de incidencia por cada 100,000 habitantes.

Desde Culiacán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el mensaje a la población para que se quede en casa.

A través de un vídeo, el mandatario también afirmó que él está “muy bien y de buenas” y que no se aislará. “¿Saben qué quieren los conservadores? Que yo me aísle. Imagínense, no habría conducción; o sí, habría la conducción de ellos, de manera irresponsable. Todo lo que están haciendo es por su coraje ante los cambios”, expresó.

En Yucatán ayer se sumaron dos casos más de coronavirus para llegar a 41, pero si se toma en cuenta a una paciente que fue diagnosticada en Canadá son 42 en total.

En Motul se desató el pánico al informarse que había tres casos, e incluso querían sacar de la comunidad a familiares de las personas afectadas.

