Expertos aseguran que nuevo estadio traerá afectaciones

El terreno donde se construirá el Estadio Sostenible de Yucatán es pequeño para lo que se plantea, señaló Andrés González Angulo, presidente del Colegio de Arquitectos de la Zona Metropolitana de Mérida, que fijó su postura con respecto a la obra que, dijo, causará afectaciones a los vecinos.

En un comunicado dirigido al gobernador Mauricio Vila Dosal y al alcalde Renán Barrera Concha, el Colegio planteó una serie de preguntas con respecto a la obra que se pretende edificar en el espacio que hasta unos meses ocupó la escuela normal “Rodolfo Menéndez de la Peña”.

En una reunión virtual, a la que se invitó a vecinos de la zona, los profesionales cuestionaron a las autoridades ¿qué estudios y qué argumentos de la Planeación Estatal y Municipal justifican la pertinencia de una obra de esa dimensión en Mérida?, ¿cuáles son las razones que definieron la ubicación del proyecto?, ¿por qué se eligió el sitio que ocupó un icono de equipamiento educativo público de la ciudad para la realización una obra de servicios privada? y si ¿se cumplió con el proceso de Consulta Pública para cambiar el uso del suelo?

Asimismo, preguntaron si se modificó el Programa de Desarrollo Urbano y ¿qué estudios y proyectos se hicieron para resolver la estructura vial que permita garantizar el flujo vehicular público y privado, así como la accesibilidad y movilidad en el área de influencia inmediata al proyecto?

Entre otras preguntas, los profesionales también cuestionaron ¿qué acciones consideraron para impulsar la resiliencia urbana?, ¿por qué se permite que los inversionistas del Estadio Sustentable completen el déficit de los cajones de estacionamiento que requieren con los cajones de las Plazas y comercios de la zona?

“Como ciudadanos de Mérida y como profesionales de la Arquitectura estamos conscientes de la importancia de fomentar inversiones privadas cuyas obras estimulen nuestra Economía, pero es imprescindible que éstas se desarrollen apegadas al Marco Legal de los tres niveles de Gobierno, que propicien su realización en condiciones de honestidad, transparencia y certeza jurídica”, indicó González Angulo.

En su turno, Mario Mendoza, integrante del Colegio, indicó que han advertido que, a pesar de ser un proyecto privado, el Estado está muy interesado, sobre todo por los gastos de publicidad de la obra. “Por esa razón pensamos que está contemplado dentro del Plan de Desarrollo porque también hay gastos de la reubicación de bomberos y de la escuela”.

En la reunión también tomó la palabra la señora Goretti Campos, vecina del lugar, quien comentó que los habitantes del lugar fueron los últimos en enterarse que allí se construiría el estadio. “Hay extrañeza en la poca difusión que tuvo el planteamiento del proyecto. Una obra de esa envergadura no se hace de la noche a la mañana (…) y sabemos, por el movimiento que tenemos en la zona, que va a haber una afectación”.

Aclaró que los vecinos no están pidiendo que no se construya el estadio, sino que les confirmen si el sitio es adecuado o no para una obra de esa naturaleza, pero “¿por qué tanta publicidad si no es una obra pública, por qué el gasto desmesurado?”.

Entre los posibles problemas para los vecinos, mencionó el ruido, la basura, la agresión visual y los puestos ambulantes los días que haya juego, y luego añadió “que las autoridades decidan por los predios ajenos es terrible”.

Espacio

Con respecto a las dimensiones del terreno, el arquitecto González mencionó que es pequeño para lo que se plantea (además del estadio se pretende construir un hotel y un centro comercial), pero no imposible.

“Uno como arquitecto puede proponer y solucionar muchas cosas de manera técnica. Claro que se puede, pero lo que no podemos es afectar a terceros. Eso lo vemos hasta en la construcción de una casa: uno como dueño puede hacer, de acuerdo a ciertas normas y reglamentos, en su casa lo que guste, siempre y cuando no afecte a sus vecinos. En este caso no solo son los vecinos sino una zona de afectación la que va a existir”.

Añadió que sen hecho semejantes con el Kukulcán, el Salvador Alvarado y otros terrenos donde hay estadios y no concuerda. “Como no se tiene un proyecto, nosotros como arquitectos no podemos calificar el proyecto, porque cada uno tiene la calidad ética y profesional para realizar un proyecto, pero sí podemos vislumbrar las afectaciones que pueda tener”.

Al respecto, el arquitecto Hernán Gómez subrayó que el terreno a simple vista no alcanza para todo lo proyectado. "El proyecto puede ser muy bueno, pero no para allí".

Piden aclaración

