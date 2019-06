Expertos dibujan el perfil del acosador

Aunque no siempre siguen un patrón de persecución y ponen en práctica diferentes tipos de comportamientos para intimidar a sus víctimas, tres especialistas locales bosquejan en el foro “El acoso sexual en Yucatán” a los hostigadores.

Los psicólogos Frederick Santana Núñez y Silvia González Romero, coordinador del Centro de Estudios Superiores en Sexualidad (Cessex) y presidenta de la asociación “Voces de Prevención”, respectivamente, y la doctora Gabriela Bastarrachea Sosa, responsable de la Clínica de Atención Integral a la Adolescencia y a la Violencia Familiar del Hospital O’Horán, responden a la pregunta ¿Cuál es el perfil del acosador?, durante el ejercicio de opinión al que convocó Diario de Yucatán.

Para el maestro en Consejería y Educación de la Sexualidad, “todos somos hijos del patriarcado y podemos ser acosadores, acosadoras o acosados, si se advierte desde una perspectiva psicológica”, pero indica que hay algunas señales que de manera general se observan en las personas que acosan.

“Un acosador o acosadora tiene poca tolerancia a la frustración y una personalidad narcisista. También se les podría considerar sociópatas, incapaces de conectar con la forma de pensar de otras personas y tienen trastornos de la personalidad”, precisa.

El psicólogo Santana Núñez dice que, según investigaciones y estudios, el perfil del acosador encaja más en la violencia de género enfocada a las mujeres, aunque hay otra clase de comunidades o grupos que también son susceptibles de sentirse agredidos.

“Hay que considerar que, independientemente del perfil de un acosador o acosadora, nuestra sociedad está inmersa en un sistema heterocentrista, heteropatriarcal e incluso falocentrista, una especie de costumbre de la que es muy difícil escapar”, enfatiza el coordinador del Cessex.

En concordancia, la doctora Bastarrachea Sosa coincide en que no existe un perfil único del acosador o acosadora, pero sí comparten cosas en común las personas que asedian.

“En el acoso leve, por ejemplo, el mayor porcentaje de las personas intimidadas son mujeres, aunque también sufren ese asedio integrantes de las minorías étnicas y de la diversidad sexual. El perfil del acosador leve es una persona inmadura, insegura, que se cree conquistador/a, lo que le hace reafirmar su dominio. En el acoso grave, se habla de una jerarquía mayor. Son personas casadas, que mantienen una relación sentimental sólida, pero molestan a sus subordinados”, explica.

“Y me deslindo de decir que los acosadores son sicópatas. La literatura médica indica claramente que no existe una correlación entre las personas que acosan y la presencia de la sicopatía. Mucho tiene que ver la construcción de las masculinidades hegemónicas, son personas que no aceptan un ‘no’ como respuesta a sus peticiones o intenciones. Son narcisistas que anteponen su voluntad para lograr lo que quieren”, apunta.

La carencia de empatía, de acuerdo con la psicóloga González Romero, es una de las características que distinguen a un acosador, ya que, aunque parece que entiende lo que otras personas comprenden, en la realidad no es así y lo demuestra por medio del hostigamiento.

“El acosador es una persona egoísta con una necesidad de admiración que raya en el narcisismo, y puede hacer daño con tal de satisfacer sus intenciones. Socialmente también es disfuncional, tiene muchas veces una careta y capacidades que ocultan su problema”, advierte.

La presidenta de “Voces de Prevención” señala que un acosador puede estar en los límites de un sociópata, traspasar esa delgada línea dependiendo de la gravedad de sus acciones o actos.

“No hay una silueta que se pueda definir claramente, pero sí hay tintes parecidos, condiciones que se reproducen en los acosadores a la que no les importan los sentimientos de las otras personas y ante la negativa, pasan por encima de todo, lo que lleva al autoengaño”, continúa.

“El doctor Martin Antony, experto canadiense de la Universidad Ryerson, refiere que en muchas ocasiones la persona acosada no responde como normalmente se espera y huye de la agresión. No se puede defender y queda paralizada porque el acosador ejerce poder o es conocido/a. Desde que el acosador comienza a actuar se tipifica como un delito, no es necesario que llegue a la violación. El acoso también es el humor sexista, mostrar imágenes de sexo implícito y mensajes, todo eso es parte del perfil que define a una persona que acosa”, concluye la especialista.— Carlos F. Cámara Gutiérrez