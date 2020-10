Expone proyecto

Busca senadora de Morena apoyo de los yucatecos

La senadora con licencia Citlalli Hernández Mora, quien aspira a la secretaría general de Morena, señaló que si el partido no cuida la selección de candidatos y coloca a personas que traicionen o no acompañen los principios, perderá la confianza de la gente.

La política, quien ayer estuvo en Mérida para dar a conocer su proyecto a militantes, ofreció una rueda de prensa en la que confió quedar entre los seis finalistas de los cuales se definirá a quien, a partir del día 11 próximo, encabezará la secretaría general de Morena.

En el encuentro con los medios, la senadora señaló que Morena ha crecido mucho en los últimos años y que el cambio de dirigencia definirá una parte del rumbo de Morena en el futuro.

Además, subrayó que Morena tiene que seguir siendo un partido con autoridad moral, que acompañe al presidente de la República, que acompañe el proceso de transformación que vive el país y que genere cuadros políticos nuevos hacia la izquierda gobernante.

“No queremos gobernar solo un sexenio, no queremos gobernar solo desde el poder federal. Queremos gobernar municipios y estados para transformar nuestras distintas localidades. Y sabemos que lo vamos a hacer con personas que tengan ideales y principios ligados a nuestro proyecto, y no con personas ya manchadas, no con personas con trayectoria poco honorable”.

Por ello, dijo, es importante que el cambio de dirigencia esté alejado del pragmatismo electoral. “Sí necesitamos ganar, sí queremos ganar; pero no se trata de ganar por ganar. Necesitamos cuidar muchísimo la selección de candidaturas para no repetir lo que ya hemos visto en los últimos años: diputados que se venden a los gobernadores, presidentes municipales que no atienden las necesidades de la gente, algunas autoridades electas que a la primera de cambio abandonan nuestro partido”.

También resaltó que Morena es un partido generoso que ha abierto las puertas a muchas personas de las cuales “hay quienes se han metido a la casa, han abierto el refrigerador, se han comido todo y han dejado un desastre en la sala. Entonces, Morena necesita una dirigencia firme, sólida, incluyente pero que también cuide que Morena no se llene de oportunistas o personas que estén en la concordancia con nuestro proyecto”.

Igualmente reconoció que hay una “reducida minoría nacional y estatal que buscan hacer de Morena un partido más y aprovechar su legitimidad”.

Citlalli Hernández consideró que el partido no ha fallado en términos generales, aunque sí hay que cuidar las fallas que se han dado en algunos estados.

La senadora también explicó que por cuestión de equidad el INE ya emitió un acuerdo y que la definición de género (para que sean un hombre y una mujer quienes ocupen la presidencia y la secretaría general o viceversa) se darán con base en los resultados de la presidencia.— Iván Canul Ek

“Si la persona más conocida a la presidencia es un hombre, la persona más conocida del género mujer será la secretaría general; y si la persona más conocida a la presidencia es una mujer, se tendrá que elegir al hombre más conocido aun cuando exista una mujer más conocida”.

“Todo este proceso es extraordinario, no tiene precedente, el Tribunal Electoral intervino en la vida interna de nuestro partido, lo seguiremos denunciando a pesar de estar participando en este proceso, y prácticamente es un proceso sin reglas, no hay reglas de fiscalización, no hay reglas de tiempos (…) Me parece que quien quiera dirigir Morena tiene que respetar los estatutos”.

