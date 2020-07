Exponen razones de una restricción en supermercados

Michel Salum Francis, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, ratificó que la restricción de horarios de venta de artículos no esenciales en supermercados, que dispuso el gobierno del Estado, tiene como propósito evitar la competencia desleal y más afectaciones económicas a los negocios locales.

“Es necesario poner piso parejo para que todos puedan trabajar en igualdad de circunstancias”, subrayó.

Como publicamos ayer, el gobierno del Estado informó que esa medida se tomó a petición de las cámaras empresariales para no afectar a los establecimientos locales del segmento de productos no esenciales, que están cerrando a las 6 de la tarde de lunes a viernes y no abren los sábados y domingos.

Michel Salum, también presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Mérida, indicó que antes había una situación desigual: cuando se declaró el semáforo rojo solo podían abrir tiendas de productos esenciales, pero —como es el caso de los supermercados— tenían a la mano cualquier producto. Con el semáforo naranja se permitió que abrieran tiendas de artículos no esenciales, pero con restricciones, y la situación en los grandes establecimientos permanecía igual.

Además de las nuevas medidas, añadió, se pasó a todos los establecimientos una lista de productos no esenciales, para que no queden a criterios de los empleados y gerentes, como ocurría.

“Antes la situación estaba dispareja”, recalcó. “Ibas a un súper y allí podías comprar todo lo que querías. Eso generó más desempleo en los negocios locales y afectó su economía”.

“Por eso pedimos piso parejo, para que todos estuvieran en igualdad de circunstancias. ¿Qué estaba pasando? Que ibas a un supermercado de cadena nacional y allí podías comprar lo que querías, y a lo mejor la tienda de la esquina tuvo que cerrar porque no podía trabajar el fin de semana y esto la dejaba en desventaja, por acatar las reglas”.

Agregó que las autoridades analizaron la situación, a petición de las cámaras empresariales, y se dieron cuenta del desequilibrio porque las grandes tiendas no estaban cumpliendo las reglas y “se estaban yendo por la libre”.

El dirigente señaló que apelan a la empatía y la sensibilidad de la gente para que apoye a los negocios locales, pues así se evita mayor deterioro del empleo.— ÁNGEL NOH ESTRADA

De un vistazo

Esencia de una medida

El Consejo Coordinador Empresarial señala el sustento de la restricción de horarios de venta de productos no esenciales en supermercados: generar igualdad de condiciones con negocios locales y alentar la recuperación del empleo.

Petición al consumidor

La agrupación apela a la empatía de los consumidores para comprar en tiendas locales.