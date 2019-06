Extiende su jurisdicción

La Policía Municipal abarcará más área en octubre o noviembre

En vez de trabajar con los recursos del suelo, agua y del clima sin dañarlos, para provecho del hombre, Mario Arturo Romero Escalante decidió, hace 16 años, convertirse en policía.

El actual director de la Policía Municipal de Mérida (PMM) cambió el ejercicio de su profesión de ingeniero agrónomo por la vocación del servicio público, cuando Benjamín Millet Molina, primer director en tiempos contemporáneos (del que abundaremos en una entrevista que publicaremos en la edición de mañana), lo invitó a formar parte de su equipo en 2003.

El comandante “Gavilán”, quien nació hace 57 años, el 22 de febrero de 1962 en Tekax, Yucatán, informa que a fines de octubre o en la primera quincena de noviembre el radio de acción de la PMM abarcará, finalmente, el segundo cuadro del Centro Histórico, con lo que también aumentará el número de agentes policíacos.

Además, indica sobre las principales amenazas para la seguridad de Mérida y advierte del peligro del crimen organizado. Por último, ofrece una visión de lo que sería la PMM al terminar la actual administración que encabeza Renán Barrera Concha.

¿Cuáles son las principales amenazas a la seguridad de Mérida?

Por fortuna no tenemos muchos delitos de alto impacto. Sin dejar de preocuparnos por lo que pasa, nos ocupamos. El principal delito es el robo: a casa habitación, transeúntes y comercios. No hay delitos de alto impacto, como secuestros, asesinatos por pleitos de plazas, y espero que no se dé. Uno de los principales retos es mantener los niveles de seguridad que gozamos. Le hemos apostado mucho a la prevención y a la proximidad social para mantener la confianza de la ciudadanía en las corporaciones. La principal amenaza es que llegue a entrar el crimen organizado, no se ha dado, gracias al trabajo que se hace. La fortaleza de Mérida, de Yucatán es la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno.

¿Es necesario que expanda su jurisdicción la PMM, a dónde?

Sí, desde luego es necesario expandirse al segundo cuadro del Centro Histórico. Es un proyecto instruido por el alcalde para que se lleve al cabo este año. No queremos hacerlo sin garantizar el servicio que debemos darle a la ciudadanía. El 17 de este mes entran 50 cadetes al Instituto de Formación Policial “Luis F. Sotelo Regil” para que la preparación sea homogénea. Los cadetes estarán de cuatro a cinco meses capacitándose y al egresar se incorporarán a la corporación para abarcar el segundo cuadro de la ciudad, sería alrededor de octubre o noviembre. La jurisdicción nueva abarcaría, al Norte, la avenida, Colón; por el Poniente, la calle 90, detrás del Hospital O’Horán; al Sur, la calle 78 que incluye La Ermita, y al Oriente hasta la calle 40. Se crecerá cinco veces en espacio. Con este proyecto la PMM se reforzará con personal capacitado para que realmente la sociedad meridana se sienta segura, con confianza, protegida.

¿Cómo vislumbra a la PMM dentro de dos años, al final de la actual administración?

Ya con la responsabilidad de un área de acción más amplia, con mayor número de personal y una policía totalmente consolidada, al servicio de la ciudadanía. Pero también vislumbro a la corporación con desafíos mayores. En seguridad los retos nunca se pueden lograr todos, siempre hay algo más por cumplir, y eso es una de las motivaciones. Una de las corporaciones con más capacitación. Veo a una policía en un rango de desempeño más amplio y una corporación consolidada, pero con nuevas metas por cumplir para seguir evolucionando, pero siempre pensando en el servicio a la comunidad.— C. F. C. G.