“Extraño el ambiente”

Aunque no haya béisbol, “La Wera” sigue con kibis

Como todos los negocios afectados por la crisis del coronavirus Covid-19, la empresa familiar “Piedras y Kibis La Wera”, famosa en el parque de béisbol Kukulcán, los campos de la Liga Yucatán y de la Meridana, está a punto de recibir el tercer strike para que quede fuera del mercado, pero aún sigue con vida gracias a la preferencia de sus fanaticlientes.

La suspensión provisional de las temporadas de béisbol en la Liga Mexicana profesional donde juegan los Leones de Yucatán, de la Liga Infantil y Juvenil Yucatán y la falta de actividad en la Liga Meridana porque es en invierno, tiene en apuros a Elidé Montañez Bacelis porque sus ventas de piedras y kibis cayeron más del 60%.

Sin embargo, no ha cerrado su negocio porque sigue con la venta de esos antojitos yucatecos en su domicilio, los sábados y domingos, de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

Para afrontar las pérdidas por el cierre de sus puntos de venta, “La Wera”, como le dicen sus clientes, vende sus famosas piedras y kibis rellenos de queso de bola y carne molida en su predio particular, ubicado en la calle 71 número 380 entre 30 y 30-A de la colonia Azcorra, cerca del parque de la misma colonia.

Ahora, en esta etapa de cuarentena, apenas alcanza el 40% de ventas o quizá menos, pero no está dispuesta a dejar esta actividad comercial porque es su vida y lanza una invitación para que la apoyen comprando sus antojitos beisboleros.

Debido a la contingencia, promociona sus piedras y kibis en las redes sociales por medio de su cuenta de Facebook para que recuerde a sus clientes del parque Kukulcán, de los campos de la Liga Yucatán y Liga Meridana que sus productos estrella siguen en el mercado, aunque no vaya a los campos de pelota.

También acepta pedidos a través de su número de teléfono: 9992-45-11-42.

“La Wera” es un personaje conocido en el parque Kukulcán, igual como lo fue en su época Miguelito, el rey de los pastelitos, porque lleva 30 años de vender en ese lugar y ha sido protagonista de algunos reportajes periodísticos sobre su actividad.

“Extraño el ambiente beisbolero, platicar y atender a mis clientes, gritar ¡piedras, kibis!”, relata durante un receso en la atención de sus clientes que van a su vivienda por estos sabrosas botanas beisboleras.

Ella, sus hijos y quienes le ayudan en la preparación, fritura y embolsado del aderezo complementario como cebolla, repollo y chile habanero picado, respetan las medidas sanitarias porque manejan alimentos, pero también aplican las recomendaciones adicionales impuestas para evitar el contagio del coronavirus.

“Hay que seguir todas las medidas preventivas que recomienda el sector salud, mucha higiene ante todo”, dice.— Joaquín Chan Caamal

La wera” empezó su comercio de venta de piedras (masa frita crujiente con relleno de frijol) cuando su marido empezó a decaer en este negocio familiar. Su ímpetu, sus deseos de obtener mejores ingresos la llevaron a las aceras del parque Kukulcán donde ofrecía esos antojitos que no habían calado en el gusto de los aficionados al rey de la pelota, pero cuando consiguió entrar al estadio Kukulcán e instaló su puesto de venta, todo cambió porque sus frituras se volvieron las preferidas de los aficionados.

Luego extendió sus ventas en otros campos de béisbol como la Liga Yucatán y más recientemente la Liga Meridana, pero el Covid-19 la volvió en una situación desesperante y de bajas ventas, como fue su inicio.

Actualmente el negocio “Piedras y Kibis la Wera” es familiar y pequeño porque trabajan en él su esposo, sus hijos, su nuera y uno de sus cuñados.

“La gente que va al Kukulcán ya me conoce, me aprecia, me busca, pide mis piedras y kibis”, comentó.

Asegura que su producto es bueno, "es de primera, es un producto calientito y lo seguiré vendiendo hasta que la gente me deje de comprar”.

Pero no solo el negocio de doña Elidé Montañez está en crisis por la falta de actividad de la liga profesional de béisbol mexicano, sino decenas de vendedores individuales, micro empresas y macro empresas como la compañía cervecera patrocinadora que dependen de los aficionados que van al parque Kukulcán.

