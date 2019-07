Fácil escapan de la justicia

Desaparece pareja tras darle libertad para seguir juicio

Una de las debilidades del sistema oral es la facilidad con que las personas acusadas de delitos no graves recuperan su libertad, pero no cumplen las condiciones que les imponen para que sigan el proceso penal en su contra.

Por ejemplo, en tableros colocados en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM) hay avisos a personas que cambiaron de domicilio o dieron alguno falso para evadir la acción de las autoridades.

Por ejemplo, Edwin Antonio Suárez Haas es buscado porque es de “domicilio ignorado”, es decir, no fue localizado en el lugar que dijo es su casa, uno de los requisitos para disfrutar de su libertad a cambio de continuar preso.

También es buscada Melissa de Jesús Cobá Barbosa, de quien tampoco se conoce su domicilio.

Ambos fueron informados en sendos avisos colocados en los tableros —a los que tiene acceso el público— de que deben presentarse a las audiencias y en caso de no hacerlo se les multará con 2,500 pesos.

Ésta es una de las primeras medidas para quienes no comparezcan. En los casos extremos se ordenaría su detención, lo que ocasiona más trabajo para la policía a fin de localizar a la pareja.

Ambos fueron acusados de robo calificado por Ligia Pereyra Ek, quien a la fecha no ha recuperado los bienes que afirma le fueron sustraídos por los inculpados.

El tiempo pasa y el proceso continúa su curso, aunque para la víctima la situación sería apremiante la recuperación de sus bienes.— Megamedia

Fácil desaparecen

Una debilidad del sistema oral es la facilidad con que los acusados de delitos no graves recuperan su libertad y no cumplen las condiciones que les imponen para que sigan el proceso penal en su contra. Los avisos se ponen en estrados en los juzgados, con la advertencia a los afectados que de no presentarse se harían acreedores a una multa.