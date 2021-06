Facultad celebra aniversario

Durante la celebración por el 188 aniversario de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), su director, Carlos Castro Sansores, advirtió que de cara al siglo XXI esta institución pasa por un proceso de transformación acelerado debido a la pandemia de Covid-19.

En el marco de esta conmemoración, el rector José de Jesús Williams recordó que este centro de estudios se fundó en 1833 con el nombre de “Escuela de Medicina y Farmacia”.

En la actualidad, dijo, la facultad cuenta con una matrícula de mil 338 estudiantes de pregrado y 883 de posgrado, haciendo un total de 2,221 alumnos, se informa en un comunicado.

Además, ofrece 19 especialidades, entre ellas la de Medicina del Deporte.

En su turno, Castro Sansores recordó que esta pandemia nos llevó a una situación que se pensaba como algo lejano, provocando una reflexión profunda sobre el desarrollo de la educación.

“La facultad no se ha quedado estática, pese a todo hemos avanzado, la docencia ha continuado, su aprendizaje no se ha detenido y la Universidad no ha parado ni un solo día”, apuntó.

Asimismo, informó que durante el último año se ha transitado por tres etapas: la emergencia, cuando la población tomó acción contra el virus y se decretó la cuarentena; la transición, momento que aún vive la sociedad adecuándose a las medidas sanitarias, y la transformación, una etapa que aún tenemos que adoptar para continuar con la vida y aprender de todo lo que hemos experimentado desde hace ya más de un año.

El director de la facultad subrayó que la nueva convivencia también debe servir para hacer una revisión profunda de la formación de los profesionales de la salud y los jóvenes, que en un futuro velarán por el bienestar de Yucatán, el país y el mundo.

“Debemos formar profesionales con un pensamiento crítico y capacidad de aprender a lo largo de su vida, no solamente mientras se encuentren en las aulas”, subrayó.

A fin de enfrentar los retos educativos actuales, dijo, entre junio y agosto de 2020 capacitaron a más de 180 profesores en competencias tecnológicas, y crearon 226 aulas virtuales para impartir las clases en línea durante este ciclo escolar.

Por último, detalló que se busca asegurar la continuidad académica, para ello, propuso tres ejes fundamentales: la planeación didáctica para entornos virtuales; la profesionalización de la planta docente en competencias pedagógicas, tecnológicas e interpersonales; y una sólida inversión en tecnologías.

En el evento estuvieron el secretario académico de la facultad, Edgar Jesús García Santamaría; el secretario administrativo, Manuel René Medina Moreno; y el jefe de la unidad de posgrado e investigación, Emilio Pavía Carrillo.