Mariana, en Ocosingo, y Karla, en Tahdziú: dos pasantes de medicina que fallecieron mientras hacían su servicio social.

MÉRIDA.- La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) se manifestó hoy "profundamente indignada por los cobardes hechos acontecidos el Chiapas", donde la médico pasante Mariana "N" perdió la vida. Sin embargo, estudiantes reclamaron la falta de apoyo jóvenes que han enfrentado situaciones violentas y recordaron el caso de Karla, joven meridana egresada de esa facultad cuya muerte tiene similitudes con la de la chiapaneca.

A través de un comunicado suscrito por la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, la casa de estudios yucateca exigió "una acción urgente de las instituciones de salud del estado mexicano".

Junto con las direcciones de 110 facultades de medicina del país piden "una reforma absoluta del servicio social en el área de la salud". Además, "solicitan a las autoridades competentes el esclarecimiento de los acontecimientos de influyeron en la pérdida de la vida de Mariana.

Amenazas, asaltos e intentos de abuso

Luego de la publicación en la página de Facebook de la facultad fueron varios los alumnos y egresados del plantel que reclamaron que la casa de estudios no hubiera hecho lo mismo ante incidentes reportados por sus estudiantes en servicio social. "Creo que primero hay que ver por sus alumnos que por los de otra facultad... Es una realidad que en la nuestra pasan muchas cosas y se hace caso omiso", escribió Wilbert Paredes.

Fueron varios los comentarios en los que se recordó la muerte de la médico pasante Karla J. G. K., de 25 años de edad, quien fue hallada muerta en su consultorio del centro de salud de Tahdziú en septiembre pasado. La mujer, quien hacía su servicio social, falleció por la vía del ahorcamiento y su caso se manejó como suicidio.

"Parece que ya se nos olvidó lo de la pasante en Tahdziú que se quitó la vida; las pasantes que fueron asaltadas en sus clínicas y que podrían haber pasado por el mismo destino que Mariana...", escribió Zaful Zanchez Aguilar

"No se olviden que ustedes no hicieron nada por Karla. A nosotros no se nos olvida", escribió Dulce Lindero. Incluso otras estudiantes recordaron reportes de intentos de violación y amenazas que, a su juicio, fueron ignoradas.

"No tiene memoria la Facultad de Medicina. Ya se le olvidó cuando su pasante de servicio social sufrió un intento de violación y nunca sacaron un comunicado oficial sobre las acciones a tomar para que no se repita la situación...", publicó Cinthia Burgos.

"Yo reporté amenazas y ni si quiera fueron y se dieron una vuelta, porque como no me tocaron, no pasaba nada. Gracias a Dios no me tocaron, pero tuve muchos cuidados... de verdad se ven mal con estos comunicados. Y hay a quienes sí les fue verdaderamente mal y no es como que se pronunciaran a favor del pasante y su protección", recordó Raquel Fernandez .

Cuando ocurrió la muerte de Karla, la Facultad emitió un comunicado. Sin embargo, en aquella ocasión se manifestó "profundamente conmovida por el fallecimiento" y pidió a sus docentes mantener comunicación cercana con los estudiantes. El tono de dicha postura contrasta con la del mensaje publicado hoy.

Como informamos, Mariana S.D., recién egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), fue hallada muerta. La joven falleció por ahorcamiento, por lo que en principio su caso también se se manejó como suicidio. Sin embargo, ayer la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía contra Homicidio y Feminicidio, informó que atrajo la carpeta de investigación por el hecho ocurrido en Nueva Palestina, municipio de Ocosingo.

La fiscal contra Homicidio y Feminicidio, María Guadalupe Cruz Acuña, informó que se agotarán todas las líneas de investigación hasta el total esclarecimiento de los hechos.- Yeka Ruiz

