Falla el INE en su favor

Exoneran a María de Lourdes Rosas de una denuncia

Política

Con expresiones de que “sale por la puerta grande”, “deja zapatos grandes y difíciles de llenar”, además de peticiones de que denuncie presuntos casos de corrupción en el instituto, más reclamos de falta de información por parte de los partidos, y la aprobación de mecanismos para las elecciones de Uayma, María de Lourdes Rosas Moya, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), encabezó ayer su última sesión ordinaria.

En la reunión, realizada poco después de las 12 horas de su último día como presidenta del organismo, se informó también que poco antes el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) sesionó para desechar por unanimidad el recurso de remoción que promovió en su contra el partido Morena, aunque su representante advirtió que llevarían su queja a otras instancias, que pudieran ser el Tribunal Electoral.

Como un ejemplo de las dudas en la imparcialidad de la consejera presidenta, el representante de Morena, exhibió las fotos y nombres de los tres abogados que ella nombró para que la defiendan en el INE por este caso, y se trata de integrantes de la Comisión de Procesos Electorales de la dirigencia nacional del PAN.

María de Lourdes les respondió que están en todo su derecho de continuar el proceso legal, “pero que lo hagan con pruebas, no solo con palabras como hasta ahora lo han hecho”.—David Domínguez Massa

Sobre esta última, la consejera Alejandra Pacheco Puente como presidenta de esta comisión informó que por tratarse de solo un municipio con cinco casillas, decidieron que este programa lo realice el mismo instituto, con su propia infraestructura sin contratar empresa, por lo cual no habrá erogaciones extras por este programa.

En asuntos generales la misma consejera en su discurso de despedida a la consejera presidenta, María de Lourdes Rosas Moya, dijo sentirse orgullosa de haber trabajado con ella, “mujeres como tú ponen en alto el por qué las mujeres deben llegar a puestos altos”, “las instituciones están urgidas de gente que no busque el reflector, menos de servirse de las ellas y así lo has hecho” “como reconocimiento de tu buena gestión hoy el INE desecho el recurso con el que querían removerte, lo declaró infundado”.

“Te vas por la puerta grande”, “dejas zapatos muy grandes por llenar, en la dama que has sido, pues me consta que muchas veces te has callado no respondes a acusaciones falsas, para no dañar a la institución y lo admiro, yo no me hubiera callado”, añadió la consejera.

Jorge Vallejo Buenfil como consejero electoral también se sumó a las felicitaciones por su desempeño a la presidenta y le pidió que antes de dejar el cargo presente una denuncia para combatir la corrupción en el Iepac, por las presuntas irregularidades de la última etapa del proceso electoral, concretamente por la contratación de los vehículos para el traslado de los paquetes electorales por los que les cobraron hasta cuatro veces más del costo de ese servicio.

Los demás consejeros y consejera excepto Alicia Lugo Medina se sumaron a las felicitaciones de despedida de la presidenta, y en cuanto a los representantes de partidos, solo el del PAN se sumó a los comentarios a favor de María de Lourdes Rosas, los demás, al menos el del PRI, Morena y PRD, por el contrario le recordaron que les quedaba a deber información solicitada.

Por ejemplo en el caso de las rentas de autos por el proceso electoral, la denuncia por el Prep que no se hizo en 2018, quien decidió a que despacho contratar y los pagos que se han hecho a este, entre otros puntos.

Al final en su breve discurso María de Lourdes Rosas afirmó que, se va con la convicción de que se hizo lo mejor que se pudo.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

De un vistazo

Aprobación

De los asuntos en cartera que se desahogaron en la sesión de ayer del Consejo General Electoral, además de los reportes mensuales se aprobó por unanimidad los proyectos para la creación e integración de la comisión temporal de documentación y material electoral para el proceso electoral extraordinario de Uayma, así como la del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).