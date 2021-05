Falta de comprobantes genera dudas

Recuerdan que las dosis deben ser del mismo laboratorio

En marzo cuando recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 Martha, vecina de Maxcanú, no tuvo ningún efecto secundario; pero a finales de abril, cuando le tocó la segunda, sintió cansancio y dolor de cabeza. “Me dejó tirada”, aseguró.

Lo mismo le pasó a una enfermera del Hospital O’Horán, quien recibió en enero el biológico de Pfizer. En la primera dosis, sintió igual que con otras vacunas; pero en la segunda —que se le aplicó a finales del mismo mes— tuvo cefalea, dolor muscular y fatiga.

Sus compañeras de servicio, dijo, experimentaron lo mismo.

Aunque, tanto la primera dosis como la segunda son iguales y del mismo laboratorio, se cree que presentar efectos fuertes en la segunda aplicación se debe a una reacción del cuerpo que ya identifica al coronavirus.

Como sea, tanto Martha como la enfermera estuvieron en reposo varias horas debido al malestar.

Ambas coincidieron que no les entregaron un comprobante después de la segunda dosis. A Martha solamente le dieron uno tras recibir la primera.

En el caso de la trabajadora de salud, solamente le dieron un código QR cuando le aplicaron la primera y que tuvo que entregar para recibir la segunda. No le regresaron el código, pero tampoco le dieron un comprobante de que ya recibió las dos dosis de la vacuna.

A Martha tampoco le entregaron un comprobante luego de recibir su segunda dosis, aunque le dijeron que podría ir a sacarlo en el local del Instituto Nacional de los Pueblo Indígenas “pero no hemos ido”, dijo.

El caso de Martha y la enfermera son solo algunos de varios que no recibieron o no han recibido su comprobante, al igual que Rossy, una maestra de Progreso, a quien le dijeron que una semana después de la aplicación podría encontrar su comprobante en la página www.mivacuna ingresando su CURP. “Así lo hice y nada no apareció. Y sí se necesita, sobre todo, para viajar a otro país”.

Además, se ha reportado que algunas personas que se adelantaron al calendario oficial acuden en estos días por la que sería su segunda dosis, haciendo cita como si fuera la primera.

Se averiguó con personal de salud, que es difícil que eso pase, pues hay una base de datos con el nombre y Curp de quien recibe la vacuna ya sea por primera o segunda vez.

Se recomendó esperar, sobre todo porque ambas dosis deben de ser del mismo laboratorio. En el caso de las personas que se aplicaron la vacuna en un municipio o ciudades diferentes, se averiguó que hasta ahora no hay conocimiento de que se le haya negado la vacuna a alguien, pues podría darse el caso de que una persona recibió la primera dosis en una ciudad, pero por trabajo tuvo que cambiar de residencia antes de que se aplicara la segunda dosis. De todos modos, se dijo, hay un base de datos con el registro de los vacunados.—IVAN CANUL EK

