“Falta de oxígeno” comercial

Canirac: Ya no es sostenible operar los restaurantes

El oxígeno se ha terminado para varios restauranteros, hoy día se ha vuelto insostenible e inoperable trabajar bajo las condiciones y restricciones establecidas por la contingencia, señaló Roberto G Cantón Barros, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) en Yucatán mediante un comunicado.

El organismo citó los cierres definitivos del restaurante Pancho’s, con 48 años de operaciones, o el Eladio’s en Itzimná, con 30 años.

“No podemos servir cenas porque hay que cerrar a las 8:30 de la noche para concluir en tiempo y forma las acciones de limpieza en nuestros establecimientos y que nuestro personal logre tomar el transporte público para llegar a sus casas antes de las 10:30 (cuando empieza el ‘toque de queda’)”, informó.

“Tampoco nos permiten vender alcohol por la ‘ley seca’ que se decretó hace días y de la misma forma se nos ha negado abrir nuestras áreas de comensales los fines de semana”, manifestó el líder de la Canirac.

“¿Qué restaurante puede operar así? Es como ir a una guerra sin fusil, y los arrendadores nos exigen el pago de las rentas con el argumento de que ‘ya estamos reactivados’, la luz sigue generando un gasto que hay que cubrir y no hay dinero”, lamentó el dirigente.

Falta de recursos

De acuerdo con la Canirac Yucatán, “en algunos casos a duras penas se logra cubrir la nómina y los insumos, esta situación no puede seguir así. De no hacer un cambio en la ruta de reactivación y mejorar las condiciones, la industria morirá por completo en pocos días y ya no quedará nada que rescatar”.