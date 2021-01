Faltan donantes de plaquetas en la UMAE del IMSS

La pandemia de coronavirus atrasó un año la operación de Pedro Sulub Meléndez, de 60 años de edad, y ahora que el Seguro Social (IMSS) autorizó la intervención quirúrgica le faltan dos donadores de plaquetas.

El señor dijo que tiene fe y confianza en que saldrá bien de la cirugía de revascularización cardíaca.

Hoy a las 10 de la mañana ingresará a la UMAE del IMSS para la preparación de su operación que realizará el doctor José Manuel Gutiérrez este viernes.

Su gran preocupación es la falta de dos donadores de plaquetas porque es lo único que falta por cubrir en la UMAE; si no lo obtiene podrían reprogramar la operación y no quiere otro retraso porque ya esperó un año esta oportunidad de superar su mal cardíaco.

El señor Sulub recordó que hace un año le practicaron un cateterismo, pero no funcionó, por lo que programaron una operación para febrero de 2020.

Por la llegada de la pandemia los médicos del IMSS no quisieron arriesgar su salud y la reprogramaron para una mejor ocasión. Y ese día ya llegó, ya está programado para el viernes, aunque le faltan dos donadores de plaquetas.

“Mañana (por hoy) me ingreso en la UMAE del IMSS, la que está detrás de la T-1”, dijo en entrevista.

“Faltan dos donadores de plaquetas. De los que me ofrecieron donar, uno se enfermó de Covid y el otro no responde en su celular. Ellos ya estaban aprobados, estaban listos para ayudarme, pero como se pospuso la operación hace un año perdí el contacto con ellos. Localicé a uno y le dio Covid y el otro no responde mis llamadas”.

“Ya fue mi yerno, pero lo rechazaron; fue otro amigo, le dijeron que está alto su colesterol y uno que también acudió a la prueba le dijeron que a los chaparritos no le sacan plaquetas, los donadores deben tener 1.60 de estatura mínimo”.

Las cuatro unidades de sangre ya están completas, solo faltan dos donadores de plaquetas para que se realice la operación este viernes.

“Si no hubiese llegado la pandemia ya me hubiesen operado”, lamentó. “Dios quiera que salgan los dos donadores, estoy buscando a otros, pero no hay”.

“Amigos me dicen que no pueden, que tienen miedo de contagiarse, que si fuera en otro momento con gusto donarían. Para colmo, a mi hijo se le quebró una pierna y mi esposa tiene bronquitis”.

“Son pruebas que me pone Dios, pero confío que todo saldrá bien”, dijo. “Sé que en el momento de la cirugía todo saldrá bien, voy con fe y tranquilidad al quirófano”.

Quien quiera ayudar al señor Sulub Meléndez puede acudir hoy o mañana a las siete horas directamente a la UMAE del IMSS, que está detrás de la T-1. La puerta de donadores se ubica en la parte de atrás de la UMAE en la calle lateral donde hay un guardia privado.

También puede marcar al teléfono celular 9991-77-74-91 para que reciba las indicaciones.— Joaquín Chan Caamal

Operación cardíaca

“Hace un año que estoy esperando esta cirugía”, comentó Pedro Sulub.

Temor al Covid

“En febrero me iban a operar, pero avisaron que ya estaba el coronavirus y no sabían cuándo llegaría”, señaló. “Los doctores dijeron que me salvarían del problema del corazón, pero si me contagiaba.., no sabían nada de esa enfermedad en ese entonces, solo decían que era un virus muy feo”.

Espacio listo

“Cuando me dieron de alta el 12 de febrero de 2020, dijeron que en abril me llamarían para la operación, pero la pandemia está dura, hasta que el viernes pasado me hablaron para decirme que me iban a operar. El lunes hablé para confirmar que sí iría, me informaron que ya está separado el cuarto, el quirófano, hay mínimo contagio, no pasa nada y una persona podrá acompañarme”.

Llamado

El señor pidió a las personas aptas para donar plaquetas que lo ayuden para que salga de este pendiente de salud. Él siente que los doctores y enfermeras que participarán en la cirugía son unos ángeles de Dios y harán un trabajo excelente.