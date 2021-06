Faltan políticas sobre residuos

Las campañas de descacharrización, “aún necesarias”

Las campañas de descacharrización seguirán siendo necesarias mientras no exista un buen sistema de recolección de basura, opinó la doctora Silvana Forti, directora del Laboratorio Urbano de la Universidad Modelo.

“Si hubiera un buen sistema, primero de separación de basura, luego de recolección y de distribución (y allí entra reciclaje) no necesitaríamos campañas de descacharrización”, señaló la doctora.

Como informamos, con el fin de combatir al mosco que transmite dengue, chikungunya y zika, el gobierno del Estado llevó al cabo el pasado fin de semana la campaña de descacharrización en la que se recolectaron 480 toneladas de cacharros.

Aunque se exhortó a no sacar muebles, colchones o basura, pues la campaña era únicamente para cacharros que pudieran convertirse en criaderos de mosquitos, en algunas zonas de la ciudad no fue así.

No es abuso

Al respecto, la doctora Forti, quien aclaró que el Laboratorio Urbano está más enfocado a temas de movilidad que de saneamiento, consideró que no se trata de una cuestión de abuso.

“Si no hay un lugar para dejar las cosas que no sirven, lo más lógico es aprovechar estas campañas porque es la única oportunidad (…) Además, creo que el gobierno saca una lista de las cosas que debe o no debe sacar, y con la gente que saca cosas que no debe, las autoridades tendrán estrategias… pero eso no es el problema, el problema es la gestión”.

Asimismo, recalcó que todas las cuestiones urbanas tienen que estar acompañadas de programas de educación de la ciudadanía.

“No creo que toda la población saque cosas que no deba, imagino que habrá uno que otro caso, pero lo importante no son esos casos minoritarios, sino más bien la necesidad de pensar en un programa de gestión de basura”.

Después subrayó que es necesaria una política de gestión de la basura para pasar a una instancia más eficiente y efectiva. “Eficiente en el sentido de que se estaría trabajando con todo lo que es la colecta de la basura y todo el ciclo”.

Lluvias

Pero mientras eso no exista, señaló, las campañas de descacharrización sí son necesarias, pues cuando llueve se acumula agua y eso se convierte en nidos de mosquitos que luego transmiten dengue, chikungunya y demás.— IVÁN CANUL EK

Condiciones

“Sí se requiere (realizar las campañas para la descacharrización) porque no hay un buen sistema de gestión de la basura. Digamos que las campañas, por las condiciones en que estamos, sí se requieren porque no hay de otra ni hay una manera de evitar que se acumulen nidos de vectores de enfermedades”, señaló la doctora ilvana Forti, directora del Laboratorio Urbano de la Universidad Modelo.