Familiares de María José protestan frente a Palacio de Gobierno

Protesta frente a Palacio de Gobierno.- Gabriel Chan Protesta frente a Palacio de Gobierno.- Gabriel Chan Protesta frente a Palacio de Gobierno.- Gabriel Chan Protesta frente a Palacio de Gobierno.- Gabriel Chan ❮ ❯

María José Chalé Martínez, madre de María José Rodríguez Chalé, acompañada de amigos y familiares, realiza una manifestación frente al Palacio de Gobierno exigiendo justicia ante los hechos que llevaron a la muerte de la joven en Montes de Amé.

Tanto la madre como los familiares insisten en que se trató de un feminicidio y no de un suicidio, y piden al gobernador que investigue a Erika R. C., a su esposo Michel y a Daniel, ex pareja de la joven.

Lee también: Vídeos del caso Montes de Amé, en posesión de la Fiscalía

La madre de Majo explicó que hoy se reunieron de nueva cuenta con personal de la Fiscalía General del Estado, pero las cosas siguen igual, no hay ninguna línea de investigación en concreto y ya los familiares se desesperan.

Primos y amigos de la joven gritan consignas y atacan verbalmente a los guardias del Palacio de Gobierno, quienes evitan que el contingente ingrese a Palacio, aunque ya uno de los policías explicó a la madre de la joven que dos personas pueden pasar y ser atendidas.- Gabriel Chan