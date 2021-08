MÉRIDA.- Una cruz hecha con cal en polvo en el piso, unas flores y unas veladoras en la pieza principal de una humilde casa, ubicada a unos metros de la casa ejidal, mantienen presente la tragedia.

En Dzununcán una madre y un hijo aún lloran a María Lorena C.N., una de las víctimas de trágico accidente de tránsito ocurrido el viernes por la tarde en el Periférico de Mérida.

"Me duele mucho haber perdido a mi mamá, yo no tengo papá, sólo dependía de mi mamá", dice Jesús, un niño de 12 años de edad que el viernes pasado se quedó esperando a que su madre regresa a casa, pues María Lorena, como la mayoría de los habitantes de esta comunidad al sur de Mérida, viajaba varios kilómetros para obtener el sustento.

"Ella se iba todo los días a trabajar, temprano, y regresaba en la tarde", dijo el pequeño antes de quebrarse en llanto.

Junto a él, en silencio, como recordando a su hija, su abuela, la señora María Narváez, de 73 años de edad, quién solamente alcanzó a comentar que su hija era empleada doméstica; no tenía seguro y con lo poco que ganaba mantenía el hogar donde vivían la septuagenaria, la occisa y el menor.

Pero en el momento de la entrevista no estaban solos, con ellos estaban sus demás familiares, quienes con rabia, dolor, sufrimiento y hasta cierto punto impotencia, exigieron justicia.

Exigen justicia

"No queremos que dejen libres a los que hicieron esto, queremos justicia. Mi suegra y mi sobrino dependían de mi cuñada. ¿Cómo le van a hacer ahora? ¿Cómo va a seguir mi sobrino con sus estudios?", se pregunta Cristina U.P.. L mujer explicó que para poder solventar los gastos de la defunción tuvieron que pedir ayuda con los vecinos, quienes se organizaron y pudieron juntar los $8,200 que pedía la funeraria para poder darle sepultura a la madre de familia que el viernes no pudo llegar a su casa.

Los familiares señalaron la falta de humanidad por parte del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), y la empresa para la que trabaja el trailero, pues ninguna de las dos tuvieron la delicadeza de acercarse a las víctimas indirectas de estos trágicos hechos para apoyarles con los gastos u ofrecer algún tipo de ayuda.

"Exigimos justicia, pero además queremos que el niño pueda tener una beca, una pensión. ¿Cómo va a seguir con sus estudios? ¡Apenas tiene 12 años!", insisten los familiares.

Muere empleado del ayuntamiento de Mérida

En la comunidad todos saben de la tragedia, y es que María no fue la única víctima, junto a ella perdió la vida Juan Antonio N.C., habitante de la misma comisaría, quien era empleado del Ayuntamiento de Mérida.

Varios vecinos de este lugar lamentaron los hechos y acusaron a los conductores del transporte público de ser irresponsables con su trabajo, llevan más personas de las permitidas, incluso de pie, y se comportan groseros y prepotentes con los usuarios.

También perdió la vida un viene viene

Pero el luto no solo es en Dzununcan, en el fatal accidente también perdieron la vida vecinos de San José Tzal, de la colonia Plan de Ayala Sur, y de la colonia San Luis Sur Dzununcán.

De esta última colonia se sabe de don Mario, un hombre de cerca de 60 años de edad que trabajaba como "viene-viene" en una plaza comercial de la avenida Jacinto Canek en su cruce con la avenida Mérida 2000.

El señor, igual que la madre del joven Jesús, no contaba con seguro social, por lo que sus familiares tuvieron que solventar todos los gastos funerarios.

No saben de él desde el accidente

Cerca de la casa de don Mario también vivía Santos Basilio, un hombre del que sus vecinos no saben nada desde el día del accidente, pero, de acuerdo con lo que han escuchado, también iba en la Urvan y sería unas de las víctimas mortales de aquel viernes trágico en el periférico sur de Mérida.- Gabriel Chan Uicab