Medina Sonda, maestro del feminicida de Teresa, afirma Ligia Canto

MÉRIDA.- "Solo el amor y la necesidad de justicia plena es lo que te obliga a seguir… hay que continuar la lucha que ella dejó, no hay que bajar la guardia, por que hacerlo es como rendirte", dijo la señora Ligia Teresita Canto Lugo, madre de Emma Gabriela Molina Canto, al hablar sobre el feminicidio de Teresa Aurora Vega Cuellar ocurrido el pasado viernes en el fraccionamiento Gran San Pedro Cholul.

"Justicia es lo mínimo que se merece esa chica que tenía una vida por delante y que, se nota, luchó hasta el último minuto por defender a su niña", dijo la también activista en una breve entrevista con Grupo Megamedia.

La señora Ligia Canto dijo que la muerte de Teresa Aurora fue similar al asesinato de Emma por la forma en que se cometió el crimen; por la manera en que los presuntos autores materiales de este feminicidio trataron a Teresa Vega.

"Lo que no podemos comparar, y no hago de menos lo que pasó, es que mi hija vivió 10 años de violencia y toda clase de situaciones; como cuando la mandaron a la cárcel, el ver cómo le quitaron a sus hijos, la recurrente y constante fabricación de delitos, incluso de índole federal que no tienen derecho a fianza".

La madre de Emma Gabriela manifestó que no puede hablar de lo que Teresa Aurora vivió antes del crimen, pues no ha tenido acercamiento con la familia de ésta, pero sabe que llegó a Mérida huyendo de la violencia que la joven madre vivía con el padre de su hija.

"En realidad no sabemos si la denuncia que había puesto en Morelos la ratificó aquí o puso una denuncia aquí", explica.

Sin embargo, señaló que si de alguna manera puede ayudar a la familia Vega Cuellar, es contándoles todo lo que ella y su familia pasaron después del feminicidio de Emma Gabriela "lo que vivimos y seguimos como familia y lo que trabajamos con las autoridades", señaló y destacó que la unión familiar es indispensable para llegar al fondo e este crimen.

"No es ya tenemos a tres y se acabó. Hay que unir eslabones para llegar a la cúspide, al autor intelectual y todos debemos estar pendientes de que esto llegue a "buen fin", a encontrar el móvil, como dice la policía", explica.

La activista hizo un llamado a las autoridades para evitar que estas cosas sigan sucediendo en nuestro Estado porque hay un precedente que hace pensar a las otras personas que en Yucatán ese pueden cometer feminicidios.

"Yo lo escribí 'Lo que no mancha pringa', precisamente porque esta persona vio que podía hacerse esto, tuvo un maestro y se llama Martín Alberto Medina Sonda", señala.

Doña Ligia recordó que sus luchas legales continúan por la lentitud del Poder Judicial.

"Seguimos en las mismas, los magistrados no resuelven todavía, la guardia y custodia no se termina; los feminicidas tienen amparos, la manutención está apelada… pero seguimos, porque solo el amor y la necesidad de justicia plena nos obligan a seguir esta lucha".- Gabriel Chan Uicab