Habría más feminicidios en Yucatán como el que ocurrió en San Marcos

La doctora Gina Villagómez Valdés, integrante del Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán, advirtió que continuará la escalada de violencia familiar que generalmente culmina en un feminicidio porque las víctimas no tienen información sobre cómo deben de actuar ni dónde deben recurrir cuando son agredidas en el hogar.

Precisó que aunque hay muchas instituciones que presuntamente deben proteger a las mujeres violentadas, en la realidad las víctimas desconocen cómo pedir ayuda o denunciar los maltratos porque no se realizan grandes campañas como las que se diseñaron por la pandemia.

Entrevistada sobre el nuevo feminicidio que ocurrió en el conjunto habitacional San Marcos Sustentable, al sur de la ciudad, la investigadora de la Uady destacó que hay una falta de coordinación entre todas las instituciones creadas para salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres de Yucatán. El principal problema es, desde su óptica, que para el gobierno del Estado aparentemente no es prioridad la atención de la violencia familiar en Yucatán, porque no proporciona información que acerque los servicios y programas para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.

Falta de información sobre cómo protegerse

“El primer problema que vemos es que hay una omisión de la autoridad estatal porque no realiza campañas de prevención como lo establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, resaltó.

“Hay falta de información sobre cómo las mujeres deben protegerse, acceder a los servicios de las muchas oficinas de atención como el DIF, Promedefa, Centro de Justicia para Mujeres, Instituto de la Mujer, Secretaría de la Mujer. Las mujeres víctimas no saben que existen y no recurren a las instituciones. Así como se realizan las campañas masivas grandes para prevenir la pandemia, así deben difundir entre la comunidad que cualquier persona puede denunciar en forma anónima las agresiones dentro del hogar", apuntó.

"Los policías también tienen que saber actuar, pues cuando hay un reporte de agresión en un hogar hay alta probabilidad que termine en feminicidio, por lo que deben de tomar medidas de inmediato. Asimismo, las autoridades deben facilitar que se interponga la denuncia de violencia y canalizar a las mujeres a las instituciones. La Fiscalía y todas las dependencias tienen que darle seguimiento al caso, para que la mujer sienta el acompañamiento y la seguridad de que está protegida”, puntualizó Villagómez Valdés.

Vecinos pueden evitar feminicidios

“Cuando hay agresiones en el hogar nadie de los vecinos se mete porque, estoy segura, que no saben que pueden denunciar en forma anónima”, indicó. “Solo saben llamar al 9-1-1 y si ese teléfono tiene doce o más llamadas al mismo tiempo, pues no da acceso, pero hay otras instancias que pueden ayudar en forma inmediata, pero no lo sabe la población, por ello es importante las grandes campañas de prevención para que todos sepan cómo ayudar a las víctimas del maltrato”.

La doctora Villagómez Valdés también informó que no existe un mapa de geo referencia que demuestre en qué zonas de Yucatán y de Mérida son frecuentes los reportes de violencia doméstica y que permita enfocar las acciones, programas, campañas y la difusión de información útil para que aquellas se protejan.

Capacitación con perspectiva de género, una necesidad

Incluso, los agentes de las corporaciones policíacas deben recibir capacitación con perspectiva de género y tener la orden de intervención inmediata cuando hay golpes contra una mujer. A veces, los policías minimizan las llamadas de auxilio cuando se trata de violencia intrafamiliar porque es una constante en Yucatán, pero estos casos pueden culminar en un feminicidio.

“Seguirán sucediendo los feminicidios mientras haya violencia intrafamiliar, mientras las policías no estén capacitadas, mientras las instituciones que atienden este problema no estén cerca de las mujeres, mientras los servicios médicos no reporten a la fiscalía los casos que atienden y mientras haya una institución del Ejecutivo estatal que no promueva la denuncia, no de asesoría jurídica ni facilite que la víctima denuncie las agresiones”, advirtió la especialista.

“Además de esta omisión informativa, las mujeres víctimas de violencia se enfrentan al poder e influencia de las suegras, de los familiares que no quieren escándalos y del desconocimiento de que la mujer puede romper esta cadena patriarcal y salir adelante sola”.

Yucatán, entre los estados con más casos de violencia

Recordó que Yucatán está en el ranking de los estados con más casos de violencia intrafamiliar y ocupa uno de los tres primeros lugares de todo el país.

“Para empezar no hay una coordinación entre las instituciones, las denuncias por violencia intrafamiliar están rezagadas no es expedita la justicia para las mujeres violentadas y si la mujer no tiene dinero para sostener un juicio, pues simplemente no se arriesga a demandar al agresor y menos pasar las penurias de ir al Ministerio Público”, indicó.

“Si en Mérida estamos viendo estos casos, en los municipios del interior del Estado la situación de las mujeres es peor, solo que ahí predomina la influencia patriarcal por medio de las suegras, suegros, familiares, del esposo o pareja, este problema está totalmente desatendido en el interior del Estado”.

La doctora Villagómez Valdés admitió que el Ayuntamiento de Mérida tiene un mejor sistema de atención y apoyo a la mujer violentada, pero la justicia es laxa y la Fiscalía no le da la importancia que merecen a estos casos.

“Sin una buena educación preventiva, las mujeres víctimas no se sienten con confianza ni acompañadas por el sistema gubernamental”, reiteró.

“Vemos que afortunadamente las mujeres jóvenes ya están dispuestas a escapar de este terror familiar, pero no saben cómo, no tienen las herramientas para salir de este alto riesgo y aquí es donde las instituciones deben decir presente y apoyarlas hasta que logren su autonomía como jefas del hogar”.

Sin respuesta del Gobierno

La doctora Gina Villagómez Valdés también informó que hasta el día de hoy el gobernador, Mauricio Vila Dosal, no acepta el diálogo con las integrantes del Frente, que solicitaron una audiencia para ser escuchadas. El gobernador comisionó a la secretaria general de Gobierno, María Fritz, para que las atienda, pero ya platicaron muy cordialmente con la funcionaria varias veces y no hay acciones concretas para proteger a las mujeres en situación de violencia familiar.

El Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán prepara una agenda de género que hará pública próximamente. Las integrantes esperan que el gobernador las reciba y que ponga como prioridad este tema en sus acciones de gobierno, porque ya son 9 feminicidios en este año en el que las cifras parecen indicar que se rebasarán los 12 de 2020.

