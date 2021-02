Fernández Noroña, en Mérida; Renán Barrera le desea una estancia breve

MÉRIDA.- El diputado federal Gerardo Fernández Noroña llegó hoy a Mérida, como parte de una gira de fin de semana en Yucatán. El político aterrizó alrededor de las 5:30 de la tarde y poco después de las 6 de la tarde hizo una transmisión en vídeo desde un café.

Ahí informó que hoy por la noche visitará Kanasín, mañana tendrá una rueda de prensa y el domingo por la tarde regresará a la Ciudad de México.

Arribamos a Mérida. Espero empezar lo más cerca de las seis de la tarde la video charla de hoy. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) February 5, 2021

Sobre el hecho, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, deseó a Fernández Noroña que "su estancia sea temporal, pacífica y breve". A través de su cuenta de Twitter el primer edil dijo que debido a que el legislador bloqueó su cuenta en esa red social no puede escribirle.

Al respecto el diputado por el PT dijo: "No sé si es una bienvenida, porque dice temporal, pacífica y breve. Yo soy absolutamente no violento. Le agradezco al alcalde Renán Barrera y le ofrezco desbloquearlo ahorita que termine la videoconferencia. Alguna chingadera ha de haber hecho, pero en política las cosas no son personales".

Supe que el diputado #fernandeznoroña está en Mérida, como me tiene bloqueado no puedo escribirle, pero deseo que su estancia sea temporal pacífica y breve. pic.twitter.com/PDZAQwy5An — Renán Barrera (@RenanBarrera) February 6, 2021

Ya después agregó: "Está preocupado de cuánto tiempo me voy a quedar aquí. Mi estimado alcalde, cómprese un diccionario de sinónimos, temporal y breve es lo mismo. Esperamos también que su presidencia municipal sea temporal y breve".

En su transmisión en vivo dijo que le gusta mucho venir a Mérida: "Me pone de buen humor". Incluso recordó librerías y lugares para ir a comer, además de que dijo que no podía irse sin llevarse una "bella guayabera".

En el vídeo también dijo que "lo quieren destruir", esto luego de las acusaciones que recibió a raíz de que cuatro días antes de que el edil de Chahuites, Leobardo Ramos Lázaro, fuera asesinado, el diputado federal lo acusó de presunto robo al erario público.

