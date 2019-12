Festival de la Trova, en nueva polémica por “falta de respuestas”

A la abrupta cancelación del Festival de la Trova, por acusaciones de corrupción de la empresa organizadora Magnos; se suma una nueva polémica: las falta de respuesta para las personas que hoy exigen un reembolso por sus boletos.

El festival, que fue anunciado como un gran acontecimiento cultural por la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), y que debió realizarse del 4 al 8 de diciembre pasado; fue pospuesto por el Gobierno del Estado para 2020.

Un evento lleno de polémica

Los problemas ya se veían mucho antes de que la diputada Milagros Romero Bastarrachea destapara el 30 de octubre pasado en la tribuna del Congreso del Estado que Magnos Comercialización, empresa contratada por la Sefotur para organizar el festival, estaba acusada en Morelos por el desvío de más de cien millones de pesos.

Los problemas comenzaron desde que se anunció que la segunda edición del festival sería de nueva cuenta en Paseo de Montejo lo que generó una ola de críticas; los cuestionamientos, al parecer, hicieron que el 29 de octubre se anunciara la nueva sede: el parque de béisbol Kukulkán Álamo.

Un cartel de lujo en Festival de la Trova

Pero entonces, nadie sospechaba de la cancelación del evento, que en su cartel de lujo incluía, entre otros, a Caro Periotto, Lorena Blume, Caetano Veloso, Pablo Milanés, Natalia Lafourcade, Marissa Mur y, como cereza de pastel, al cantautor cubano Silvio Rodríguez; con cinco años de no presentarse en México.

El concierto del cubano se hizo público el 7 de octubre en las redes sociales del Festival Internacional de la Trova. Entonces, decenas de personas se apuntaron para adquirir sus boletos enboletosenred.sistemadeboletos.com.

Efecto bola de nieve

A la acusación de la diputada siguió el comunicado del Gobierno del Estado en el que explicaba que rompía relaciones con la empresa organizadora. Sin embargo, a través de la página https://festivalinternacionaltrova.com/ continuó la venta de boletos.

Pese al anuncio de que el Festival de la Trova sería pospuesto, el comité organizador, a través de un anuncio oficial, declaró que “las personas que así lo prefieran podrán solicitar su reembolso en el mismo lugar donde sus boletos fueron adquiridos a partir del miércoles 13 de noviembre de 2019”.

Algunos afectados iniciaron los trámites, sin embargo hasta la fecha no tienen respuesta; como es el caso de Karen, quien comparte que: “en tiempo y forma envié todo lo que requerían para realizar éste”.

Sin embargo, siempre le dieron (y le siguen dando) la misma respuesta: “Que está en proceso y depende de los bancos. Pero ya han pasado 20 días”.

Suman varios reclamos

Cansada de las largas que le daban, Karen comenzó a “bombardear” con comentarios en las redes, y para su sorpresa más personas que estaban en la misma situación se sumaron a los reclamos.

“Incluso gente que había pagado hasta 7 mil pesos por estos boletos, gente que pagó vuelos y estancias. Una persona que también externo sus comentarios me compartió a través del messenger que había ido a Profeco y le indicaron que habían retirado la dirección que en un principio habían dado en la página, así como números de teléfono y por lo tanto era difícil enviarles un citatorio en forma”.

“Desafortunadamente no puedo hablar por los demás si los demás no externan su inconformidad, pero no voy a parar de hacerlo por mí y por la gente que no puede estar presente en el Estado para buscar solución. Es una vergüenza que en nuestro Estado hagan estas cosas de tanto que nos alardeamos de ser la mejor ciudad”, concluye.

