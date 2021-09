Fiesta en el Centenario: celebra 111 años de su fundación

Con pastel, juegos y paseos gratis en el trenecito, el parque zoológico El Centenario celebró ayer su 111 aniversario.

“Me estoy divirtiendo, todo está bonito, los animales, la jirafa”, dijo Matías, un niño de 7 años, mientras observaba cómo el animal más alto del mundo comía hojas de la copa de un árbol.

Como Matías, cientos de niños participaron con sus familias en el festejo que el año pasado no pudo realizarse por la pandemia de Covid-19.

La mayoría desconocía que el lugar estaba cumpliendo años. “No sabíamos, pero qué bueno porque así paseamos gratis en el trenecito”, dijo Rosalyn González, quien de haber llegado más tarde no hubiera alcanzado el último viaje.

Rosalyn llegó a las 3 de la tarde con su familia y alertados por el personal de la entrada del horario del último viaje, alertaron el paso hacia la estación.

“Ya tenía tiempo que no me subía. Me acordé cuando venía de niña. La verdad es que ya vine muchas veces, ahora con mis hijos”, indicó.

Quienes llegaron temprano pudieron disfrutar de las actividades lúdicas que se llevaron al cabo con motivo de aniversario, de hecho, en la entrada los visitantes eran recibidos al ritmo de batucada.

“No sabíamos (que era el aniversario), sino creo que sí veníamos más temprano. Desde la pandemia no habíamos venido y que bueno que se abrió, si no, no hay donde llevar a los niños”, dijo Miguel Palomo, quien acudió al lugar con su esposa, sus dos hijos y su cuñada.

En el marco de la celebración, el alcalde Renán Barrera Concha aseguró que una forma de fortalecer la integración y el bienestar social de las familias meridanas en estos tiempos de pandemia es con la construcción y mantenimiento de espacios públicos que permitan el sano esparcimiento y la convivencia social.

“En el Ayuntamiento no solo nos avocamos a la construcción de calles e infraestructura urbana, también mantenemos un arduo, constante y dedicado trabajo para conservar en las mejores condiciones los espacios públicos que simbolizan mucho el sólido tejido social que nos hace fuertes”, expresó el alcalde a través de un comunicado difundido por su equipo de prensa.

En el comunicado se indicó que el Centenario fue concebido originalmente como un jardín botánico al que paulatinamente se le agregó una alameda con kiosco y bancas importadas, un lago que serviría para ejercicios de natación y remo.

El parque Centenario se construyó en septiembre de 1910 y fue inaugurado por el presidente de México Porfirio Díaz Mori como parte de los actos conmemorativos del primer centenario de la independencia.

El domingo 27 de septiembre de 1910 se plantó el árbol del Centenario, un zapote, a cuyo pie se enterró una urna que contenía los recuerdos de la época. Fue hasta 1962 que el Centenario se convirtió en zoológico. El 30 de abril de 1992 se inauguró el aviario y el 1 de junio de 1997 el herpetario.— IVÁN CANUL EK

Programa Ayuntamiento

El alcalde Renán Barrera indicó que La consulta “Mérida Decide 2021” refleja una gran respuesta de los ciudadanos.

Buena participación

“La sociedad meridana continúa participando en forma activa en las reuniones y sedes para la integración del Plan de Desarrollo Municipal, la participación ciudadana en estas iniciativas de las autoridades municipales demuestra que podemos trabajar en conjunto para alcanzar esa ciudad que queremos, para tener una Mérida inclusiva”, expresó.