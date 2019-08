¡Fiesta en el hospital O’Horán!, celebran los XV años de Florecita

MÉRIDA.- Florecita, una yucateca que tenía la ilusión de celebrar sus XV años, pudo cumplir su sueño en el hospital O’Horán con vals, chambelanes, pastel e invitados muy queridos. El equipo de pediatría, turno vespertino, le preparó una sorpresa.

Flor está hospitalizada debido a que padece Insuficiencia Renal Crónica, por lo que le realizan diálisis como parte de su tratamiento.

“Ella es Flor, paciente de Insuficiencia Renal Crónica que ha estado hospitalizada y acude a diálisis de pediatría del Hospital O’Horan. Hace tiempo subiendo pacientes de recuperación a piso me escogió como su pareja de baile para sus XVs. (Ya se dirán no había uno mejor? no tan fregado, pero es lo que hay) Y pues así se dieron las cosas ahí estuvimos de todo corazón para que pasará un día genial. Pero el mayor crédito es para todo el equipo de pediatría del hospital O’Horan. Le deseamos todo lo mejor del mundo (…)”, expresó Orlando García en Facebook, uno de los enfermeros del hospital.