Figuras de papel como terapia ocupacional

Todos tenemos un talento, dice veterano escultor

Luis Rodríguez Pacheco, originario de Mérida, lleva años dedicándose a realizar figuras de papel como una terapia ocupacional.

Con casi 83 años sus ojos están un poco cansados, pero sus manos no saben de tiempo: son diestras en las artes plásticas, dibuja a lápiz y desde joven pinta al óleo, aunque no se imaginó que también podría esculpir.

Hace 20 años, ya en su tercera edad y cuando había dejado de trabajar, descubrió que también contaba con este talento.

Un día se distrajo moldeando sus ejemplares acumulados de Diario de Yucatán y con ellos creó sus primeras esculturas, de tamaño pequeño. Formó un dinosaurio de unos 30 centímetros que le regaló a un nieto, en aquel entonces con 10 años. Le siguió un payasito para su nieta, el cual hizo en un par de días.

Posteriormente su esposa iba a jubilarse y don Luis no sabía qué regalarle. Como es muy devota de la Morenita, él decidió realizarle una Virgen de Guadalupe con la misma técnica de papel y comenzó a usar sus diarios.

Esta creación tardó cerca de tres meses y el resultado valió la pena.

En este 2021 la escultura de papel de la Virgencita cumplirá 20 años y ha adornado su porche luego de ser parte de varias peregrinaciones. El señor la completó con su San Juan Diego.

Para 2020, que no fue sencillo para nadie, don Luis quiso realizar un “viejo”, pero no de cuetes, sino de papel. Uno que simbolice al virus que ha puesto en jaque al mundo entero.

“Una de las necesidades del ser humano es buscar algo en qué ocuparse… a mis casi 83, y ahora con el confinamiento, he tenido que buscar qué hacer mientras me cuido en casa”, comenta el meridano.

Resultado de ello es una sencilla escultura, que simboliza tantas y tantas dificultades, junto a ‘Doña Malaqueta’ (un esqueleto), ambos ya por acabarse gracias a la vacuna.

Quiero que la gente sepa que todos tenemos un talento, todos somos buenos para algo, y quien diga que no hay trabajo es porque no ha encontrado su talento, dice el entrevistado.

“Cuando pase esta pandemia, me gustaría dar clases y que muchos vengan a aprender este arte de esculpir con papel”, y con mis periódicos de Diario de Yucatán, comparte.— Darinka Ruiz

Destreza Papel

Luis Rodríguez pide que la vida le regale tiempo para seguir compartiendo sus creaciones.

Regalos caseros

“No veo tan bien, pero mis manos reconocen el papel, he realizado catrinas que he vendido en diferentes ocasiones; por lo demás, me gusta mucho regalar mis esculturas”, indica.

Esposo, padre, abuelo

Don Luis es padre de seis hijos, de los cuales le sobreviven cuatro —un hombre y tres mujeres—, a quienes creció siendo yucatecos de bien. Ahora tiene la dicha de tener 15 nietos.