Fin de popular bebida

Por inoperante se cierra la planta de los jugos Natura

Después de 42 años de funcionamiento, la planta industrial de Jugos Natura, empresa gubernamental que dependía del DIF Yucatán, cerró anteayer miércoles de forma definitiva, informó Jervis García Vázquez, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán.

El líder de los burócratas informó que fue un cierre sin problemas porque los 47 trabajadores que laboraron en esta industria de agua purificada y jugos saborizantes fueron liquidados conforme a la ley laboral, aceptaron sus indemnizaciones económicas, y también tramitarán sus jubilaciones porque la mayoría tiene el tiempo laboral y cubren con los requisitos que exige el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, donde cotizaron durante su vida activa.

García Vázquez informó que la planta tenía poco personal, era una empresa que generaba pérdida económica, ya no era rentable en sus actividades y tenía maquinaria de procesos muy viejas por lo que perdió ante la competencia de las empresas del ramo.

“Desde hace años viene perdiendo dinero porque no es rentable, en la administración estatal anterior ya se pensaba cerrar, pero no lo hicieron”, señaló. “Ahora se terminó el proceso y fue un cierre tranquilo, la mayoría tomó su dinero de liquidación y como tienen derecho a la jubilación, pues harán el trámite”.

Reiteró que a todos liquidaron conforme a la ley y no hubo ningún problema con el cierre de la planta porque sabían que ya no era sostenible porque hay mucha competencia en el mercado.

“El sindicato habló con ellos porque son nuestros afiliados y estaban conscientes de que ya no podía funcionar”, dijo Jervis García.

“Esta planta abrió en 1977, ya tenía 42 años y no se modernizó. No salía ni para los sueldos de los trabajadores, por lo que se optó por el cierre y ayer (por el miércoles) dejó de funcionar y cerró definitivamente. No sé si el gobierno tiene planes de reabrirla, no sé el destino de la planta, pero tenía maquinaria muy vieja”.

La Planta Industrial Natura producía los jugos de sabor de fruta de la misma marca y cuando empezó el declive de este producto se inició la maquila de agua purificada en presentaciones de bolsas plásticas. Generalmente sus principales clientes eran las propias dependencias del gobierno del estado.

Por su parte, el gobierno del estado en un comunicado señaló que un exhaustivo análisis sobre la operatividad y el estado financiero de la Planta Industrializadora de Jugos Natura, que realizó el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán desde el inicio de la actual administración estatal, reveló que desde 2007 registra pérdidas económicas, tiene déficit financiero y su funcionamiento representa un elevado costo para los yucatecos.

Tan solo en 2018, Natura, que fue creada el 31 de marzo de 1977, tuvo un costo de producción de 11 millones 396 mil 467 pesos, mientras que las ventas únicamente alcanzaron los 4 millones 333 mil 386 pesos. Se alcanzó una producción de 379,587 litros de jugo de varios sabores y 809,242 litros de agua purificada.

Las aguas y los jugos se distribuyeron en oficinas gubernamentales, en eventos masivos y en algunos puntos de venta para el público en general. — Joaquín Orlando Chan Caamal

A manera de ejemplo, en 2018 las pérdidas económicas alcanzaron los 7 millones 70 mil pesos y un año anterior, es decir, en 2017 fueron de 7 millones 585 mil pesos.

Frente a este panorama y los retos económico que se viven actualmente, que exigen un uso eficiente y cuidado de los recursos públicos, el DIF Yucatán determinó concluir las operaciones de esta planta, pues su funcionamiento significaba un alto costo para los yucatecos y además ya no cumplía con su propósito original.

Hay que recordar que, en un principio, Natura distribuía la leche para los desayunos escolares, pero al cambiar de giro para dedicarse a la producción de jugos y agua purificada, desde hace 20 años dejó de cumplir con esa función. Además, la conclusión de sus operaciones no significará que se deje de otorgar jugos o aguas a determinados sectores de la población o grupos vulnerables, pues desde hace varios años este apoyo es cubierto por otros programas.

El presupuesto que este organismo de asistencia social destinaba antes a la operación de una planta que ya no era redituable y se había convertido en una carga administrativa para la institución, ahora será reorientado a programas y acciones de beneficio de la población más vulnerable del estado.

Déficit continuo

En 2018 las pérdidas económicas alcanzaron los 7 millones 70 mil pesos y un año anterior, es decir en 2017, fueron de 7 millones 585 mil pesos.

Decisión

Frente a este panorama y los retos económicos, el DIF Yucatán determinó concluir las operaciones de la planta, pues su funcionamiento significaba un alto costo para los yucatecos y ya no cumplía con su propósito.

Antecedente

Hay que recordar que, en un principio, Natura distribuía la leche para los desayunos escolares, pero al cambiar de giro para dedicarse a la producción de jugos y agua purificada, desde hace 20 años dejó de cumplir con esa función. Además, la conclusión de sus operaciones no significará que se deje de otorgar jugos o aguas a determinados sectores de la población o grupos vulnerables.