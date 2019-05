Finaliza el plazo para tramitar en Peto los permisos para mototaxis

Se retendrá a los que den servicio sin autorización

PETO.— Al vencer el plazo establecido por las autoridades para que los mototaxistas cumplan todos los requisitos para la renovación de sus tarjetas para prestar el servicio de transporte, a partir de hoy se instalarán retenes en la población y se detendrá a todo aquel que no tenga su permiso.

Las autoridades sugieren a los que aún no tienen su tarjeta que no den servicio de transporte porque si los detectan los sancionarán e incluso les retendrán sus vehículos un mes.

El director de Transporte municipal, Miguel Ángel Carballo Tec, informó que ya se entregaron los últimos permisos a quienes cumplieron todas las disposiciones que se establecieron.

Explicó que hasta ahora se entregaron solo 330 autorizaciones porque los demás mototaxistas no han cumplido los requisitos.

Señaló que más del 50% de estos transportistas falta de actualizar su tarjetón y solo se le entregará el permiso cuando cumplan.

Explicó que los requisitos son que presenten comprobante de domicilio, licencia de conducir, copia de credencial para votar y factura de la motocicleta; además, se hace una revisión física al vehículo para comprobar que esté en buenas condiciones y las luces y direccionales le funcionen.— Miguel Ángel Moo Góngora

—Se tenía previsto pedirles el resultado de su prueba antidoping pero debido al precio que tienen esos estudios se quedó pendiente, aunque más adelante sí tendrán que hacérselo.

—De las cuatro agrupaciones de mototaxistas, “El Faisán y el venado” es la que menos permisos actualizados recibió, pues solo 65 de sus agremiados cumplieron todos los requisitos.

—La agrupación “U cuxtal cool naal” es en la que casi todos los agremiados ya tienen sus permisos.

El funcionario señaló que en días pasados tuvieron una reunión con los delegados de las cuatro agrupaciones y se les hizo ver que es mejor que los que aún no han hecho el trámite correspondiente y por consiguiente no tengan su tarjetón actualizado mejor no circulen hasta que ya tengan su permiso, de lo contrario se les detendrá.

—Cuando se instalen los retenes, a los mototaxistas que no tengan su tarjetón actualizado se les sancionará y retendrá su mototaxi por un mes.

—Además, con la actualización de los tarjetones también habrá control porque ahora ya no podrán dar los mototaxis en renta, porque solo lo puede conducir el dueño o un familiar que éste haya elegido.

—En el tarjetón está el nombre de las personas que podrán conducirlo, además de que ambos deben tener licencia de conducir.

Señaló que en su momento se le apoyó a los mototaxistas con el 50% en el precio de las licencias de conducir, además de que se les llevaba a Mérida para que hicieran el trámite, por lo que no había pretexto.