Firmeza en el camino

A un año de su llegada al Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín habla de sus iniciativas en esa Cámara, de los retos del PRI y de la oposición en general, del gobierno federal, de sus aspiraciones políticas y otros temas.

Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente del Senado

Ángel Noh Estrada

El 1 de julio de 2018, Jorge Carlos Ramírez Marín se convirtió en el único priista en todo el país en ganar por mayoría la elección del Senado de la República, de cuya mesa directiva es hoy vicepresidente.

A escasas horas de que rindió su primer informe de actividades como senador, cargo con el cual prolonga una carrera legislativa que comenzó en 2000 en la Cámara de Diputados, nos concedió una entrevista —en yucatan.com.mx ofrecemos una versión más amplia— en la cual detalló sus iniciativas más importantes y abordó asuntos relacionados con la política nacional y local.

¿Qué experiencias deja el primer año en el Senado?

Estoy en el Legislativo desde el año 2000 y nunca había visto una mayoría tan abrumadora y, lo que es peor, un deseo de ejercer esa mayoría cueste lo que cueste.

El esfuerzo de las experiencias anteriores era el consenso. Esta mayoría tiene trazada una ruta, de “quítate porque ahí voy”. Tenemos el caso del nombramiento de funcionarios. En cualquier otro caso el Ejecutivo se hubiera esforzado para que los funcionarios propuestos llenaran un consenso. Hoy no es así. “¿Me lo rechazaste dos veces? Entonces sigue la facultad que tengo para nombrarlo y nombro al mismo que te mandé y rechazaste”. Es una señal clarísima, de “no me importa lo que tú vayas a hacer”. Es una nueva realidad.

Al mismo tiempo hay indicios de que empezarían a entender que no pueden gobernar así. Por ejemplo, en el tema de la Guardia Nacional hubo un esfuerzo real de escuchar, de corregir, de completar, pero luego esto se volvió a cerrar con la Ley de Extinción de Dominio. Ha sido una experiencia de altas y bajas, no en función de logros legislativos sino en función de cómo la mayoría quiere obtener esos logros.

¿Hay cerrazón?

En muchos temas, creo que principalmente en los económicos. Es evidente que traen (el gobierno y su partido) un proyecto en marcha y lo van a ejecutar.

¿Cuál es ese proyecto?

Lo que estoy viendo es nuevamente la centralización, la concentración de todo de parte del Ejecutivo, las funciones administrativas como en el caso de Salud, el presupuesto como en el caso de apoyos a estados y municipios, y las decisiones completamente a modo para que el Ejecutivo pueda cumplir su programa y no tenga que estar lidiando con autoridades revisoras, con permisos… Todo a modo.

El problema es que ya casi se va a cumplir un año y, fuera de las obras de Dos Bocas, no le encontramos al gobierno una actividad en la que puedas decir: “Por acá va a estar la activación económica del país”. Siguen siendo anuncios como el Tren Maya, el Transístmico y el Plan Sureste. Todavía no vemos cosas concretas y sí, en cambio, hay cosas en reversa. Por poner un ejemplo cercano a Yucatán, allí está la licitación del ducto que reconectaría a la estación de Cempoala con Mayakán, que es la que nos trae el gas natural. Son 16 kilómetros. Y no solo no se está haciendo sino que se canceló la licitación que lo iba a hacer.

No se percibe movimiento económico, pero sí más dinero a los programas sociales. ¿Representa un regreso al paternalismo excesivo? ¿Cómo influirá esto en la vida del país?

No lo veo como paternalismo. Creo que en eso tienen razón. El sistema de hacerlo vía transferencias directas a los beneficiarios debiera ser el único. Cuando lo anunciaron yo estaba muy entusiasmado. Hoy veo que están dando marcha atrás y otra vez están organizando entregas de apoyos a los beneficiarios, cuando simplemente éstos deberían tener su tarjeta e ir a buscar el dinero.

Ésta es una manera en que el Estado les dice a los más desprotegidos: “Mientras avanzas, así va a ser”. Pero esto hay que hacerlo mientras, por el otro lado, les estás dando condiciones a los que crean empleos para que cada vez sean menos las gentes que necesiten esos apoyos.

Aquí es al revés. El gobierno se siente orgulloso de que ahora da más. Eso no es bueno. Al contrario, debería ser menos, ése debería ser el objetivo del gobierno.

O sea, ¿el objetivo es bueno pero el procedimiento es incorrecto?

El procedimiento no está siendo correcto. Ahora sí se cumple aquello de que ni están todos los que son ni son todos los que están… Hacen falta muchos estudiantes por recibir la beca, algunos por no ser censados, otros porque ya tienen la tarjeta y todavía no reciben los recursos…

En ese sentido, el gobierno, en la estrella de sus programas, todavía no llega a los que debería y hay más sombras que luz. En cambio, la gente está lamentando profundamente la ausencia de Prospera, la ausencia de Estancias Infantiles, la ausencia de los refugios para mujeres maltratadas.

¿Qué impacto tiene en Yucatán el recorte de dinero a los estados?

El gobernador dice que a Yucatán le quitaron más de cinco mil millones de pesos. Mi cálculo es de alrededor de 7,000 millones, contando los programas que teníamos y que dependían cada año de que se litigaran e incorporaran, como el programa especial de la zona henequenera. Uno de los recortes más drásticos fue el Fondo de Seguridad.

El gobierno dice: es que ahora vas a tener Guardia Nacional, pero a Yucatán, por ejemplo, la Guardia Nacional no le sirve. A nosotros nos sirve el fondo que recibía Kanasín para capacitar policías, el fondo que recibía Progreso para pagar a sus policías… Otra consecuencia la estamos viendo en temporada de lluvias. Las calles de los municipios se van a llenar de baches. ¡No hay recursos! Al desaparecer el ramo que les destinaba un poquito de dinero, fundamentalmente para obras de pavimentación, se está dejando a los municipios en la inanición. Es imposible que con los recursos municipales alcance para eso.

¿Cuál es el tema del gobierno? Ya lo están diciendo. Dice el Presidente en los anuncios de su primer informe: “No he subido los impuestos”. Es cierto, no los ha subido. Quiere que suban impuestos los estados y municipios, no él. Quiere que los estados empiecen a cobrar.

Se preguntan los diputados morenistas: “¿Por qué no cobran IVA los estados?”

Se preguntan los diputados morenistas en la Comisión de Presupuesto: “¿Por qué no revivimos la tenencia? Son recursos directos para los estados. Son recursos directos para los municipios.

Hay que contestarles: los eliminamos porque lo que necesitábamos era liberar a los estados y municipios para que crezcan y se desarrollen.

Y te van a contestar: ha sido una enorme corrupción y, además, están en un problema de inseguridad muy grave.

Muy bien. Nada más que hay uno que no tiene ninguno de esos problemas y está creciendo más que todos y lo están castigando junto con todos. No le habías dado lo que le habían dado los anteriores a los demás. No tenemos nada de qué presumir con los anteriores, pero ahora le estás quitando. No veo beneficios todavía de la Cuarta Transformación en Yucatán.

En esas circunstancias, ¿qué está haciendo la oposición, específicamente el PRI?

El PRI tiene una disminución importantísima en número. Lo que hicimos fue trabajar —y debo reconocer en esto al difunto Rafael Moreno Valle— en la formación de un bloque. La primera reunión la hicimos en mi casa, precisamente. La segunda fue en casa de Moreno Valle y ya se incorporaron otros senadores.

La idea de trabajar el bloque es fundamental. No en todo podremos ir absolutamente de acuerdo. Hay cosas que nos van a dividir, porque cada uno trae sus cosas. Por ejemplo, en los nombramientos. Son exámenes de personas y algunos hemos tenido experiencias diferentes de ello, cuando se trata de nombrar o ratificar magistrados, cuando se trata de ratificar o nombrar funcionarios de alto nivel.

Bueno, en esas cosas posiblemente no podamos estar totalmente de acuerdo, pero en las fundamentales debemos hacer una muralla, porque lo único que detiene a esta Cuarta Transformación para no convertirse en un gobierno absoluto, totalitario, es la Constitución, y cambiar la Constitución depende apenas de unos cuantos votos de senadores. Si la oposición se mantiene firme y hace un bloque, no pasarán los temas constitucionales que puedan afectar gravemente al país.

Hablemos de sus iniciativas legislativas. ¿Cuáles sobresalen?

La que más me interesa es la que todavía no he presentado, pero hemos estado trabajando a lo largo de todo este año. No tengo esa iniciativa, pero sí he hecho más de 40 reuniones alrededor de ella, que es para regular el uso y la disposición final de plásticos.

¿Qué significa esto? La limpieza de los mares, la limpieza de los ríos, la limpieza de las carreteras, la limpieza de los camellones en las ciudades y de las entradas y salidas de los pueblos pequeños, que hoy están llenos de basura y la mayor parte de esa basura es plástico: bolsas, botellas, tapas, moldes, estructuras de plástico…

Entonces, ¿quién es nuestro enemigo? ¿El plástico? ¡No! Nuestro enemigo, en primer lugar, es la falta de educación, pero la industria tiene que asumir el compromiso de que esa falta de educación acabe y no sea únicamente compromiso del gobierno. Es muy fácil decir: prohibamos los popotes y las bolsas de plástico, pero son muchísimas más las bolsas de plástico de los panes que las bolsas de súper, las bolsas de compra. Son muchísimos más los plásticos que hay, por ejemplo, en los residuos de cotonetes o el plástico que hay en las cajas de los teléfonos celulares, en los empaques de las bolsas de los dulces, de los chicles. El plástico está en todos lados.

Atacar el problema de frente no es solamente prohibir un artículo.

¿Qué se propone?

Proponemos retomar un acuerdo mundial que se firmó el año pasado, que tiene como meta lo que llamamos la economía circular. Primero debe de rediseñarse. Por decirte algo, hay muchas cosas que hoy son de plástico y ya no tendrían que ser así. Cosas que además llevan un empaque de plástico y una caja de plástico y así llegan al aparador. Hay que eliminar una parte de ese proceso, rediseñar.

La otra parte es reutilizar. Todo el material que se pone en el mercado debe ser susceptible de volverse a utilizar. Tenemos que eliminar las barreras que lo impiden. Muchas cosas se anuncian como biodegradables, pero la misma pintura que dice “biodegradable” hace que no se pueda biodegradar al mismo ritmo. Tenemos que unificar criterios. Vamos a decirlo de una manera sencilla: para que podamos usar todas las tapas de los envases de plástico deberían ser todas del mismo material y del mismo color. Esto es posible. Para que podamos reutilizar efectivamente los envases de plástico PET todos deberían ser del mismo material y del mismo color.

Y posiblemente su etiqueta debería ser de determinado tipo para que sea fácil de arrancar por una máquina y se le pueda meter al proceso de destrucción para que salga otra vez convertida en plástico y se le vuelva a utilizar.

Hay ideas más retadoras y más difíciles. Por ejemplo, que en los puertos, en las islas y en los municipios cercanos a arroyos y ríos no se puedan usar envases y bolsas de plástico, definitivamente.

Hemos estado trabajando con la industria más de un año. Y cuando digo la industria me refiero a los inventores, a los productores de ese plástico… Todas esas empresas han participado en los foros a que convoqué en el Senado a través del grupo de trabajo sobre el plástico. Habemos cuatro senadores, contando al presidente de la comisión, particularmente involucrados en el tema: Xóchitl Gálvez, Miguel Mancera, Eduardo Murat y Jorge Carlos Ramírez.

Luego están otras iniciativas que también tienen que ver con medio ambiente, sobre todo con el tema de la miel y las abejas.

Lo que propongo es que incorporemos la miel a los productos estratégicos. ¿Y qué ganan los productores? Bueno, lo primero que ganaríamos es que al incorporar a la miel formalmente como producto estratégico y en la canasta básica lo tendríamos que dar en las despensas.

¿Tienes idea de cuántas despensas se reparten en el país? Y ninguna lleva un bote de miel. Ni una sola. Si damos un bote en cada una de esas despensas estaríamos activando el mercado interno de la miel y estaríamos dando a los apicultores un destino seguro para sus productos.

Es usted el único priista que llegó al Senado con el voto mayoritario. ¿Esto le otorga estatus en su bancada?

Ninguno. Y espero que no me lo dé, porque me sentiría muy mal con un montón de gente, compañeros míos, que hizo un gran esfuerzo por llegar y quedó en segundo lugar. Sé que fue una circunstancia determinada.

No espero que mi estatus en la Cámara dependa de cómo gané. Espero que dependa de cómo trabajo. Puedo presumir que soy un senador que tiene buena relación con prácticamente todas las bancadas.

¿Cómo es su relación con Alejandro Moreno y cómo avizora al PRI bajo su conducción?

Todos los cambios de dirigencia representan una esperanza y una oportunidad. Creo que Alejandro tiene la gran motivación que no vi en otros aspirantes y eso lo ayuda. Contra la falta de experiencia —sin duda es un político más joven— tiene ganas de innovar, de probar cosas nuevas. Tiene los arrestos y el carácter para decir: bueno, ¿por qué no? En estos momentos, una cosa es segura: si hacemos lo mismo vamos a estar peor que ahora, así que yo veo como una gran oportunidad la llegada de Alejando Moreno.

¿Cómo es mi relación con él? Pues la veo cercana, por supuesto. Era nuestro vecino y desde hace mucho tiempo tengo una buena relación con él. No somos ni íntimos ni frecuentamos respectivamente nuestras casas, pero siempre ha habido una relación de gran respeto. Somos compañeros de partido y coincidimos en una cosa hoy: no vamos a seguir haciendo lo mismo.

¿Ha tenido comunicación con Ivonne Ortega luego de la elección interna?

No directamente. Hemos intercambiado mensajes. La respeto mucho y, por supuesto, me apena —como a muchos— que haya tomado la decisión de retirarse del partido.

¿Cómo es su relación con el gobernador Mauricio Vila Dosal?

Muy buena. Conversamos con frecuencia, compartimos una preocupación fundamental por el futuro y la apreciación que la nueva administración federal tiene sobre Yucatán, pero tenemos muchas cosas diferentes: el trabajo de él es distinto al mío; él es del PAN y yo soy de otro partido… Él seguramente siente un compromiso por su partido, y su partido está en una situación diferente a la del mío. Espero que entiendan que a los que nos toca revisar y criticar es a nosotros. A ellos les toca ahora escuchar y rectificar las cosas que pudieran no estar haciendo bien.

Lo que más le agradezco a Mauricio Vila es que hayamos tenido una conversación muy franca, desde que era presidente municipal. Ahora, él en el gobierno y yo en la senaduría, coincidimos en muchas cosas y, por supuesto, vamos a diferir en otras. Hay asuntos que no admiten, como decía en mi informe de actividades, ni condición, ni color, ni elección. Si se trata de la seguridad de Yucatán, yo voy a estar de un bando: garantizar la seguridad de Yucatán, ante cualquier circunstancia. Si se trata de la economía de Yucatán y la creación de empleos, yo voy a estar de un bando: la creación de empleos, el aumento del ingreso de los yucatecos.

Esa es mi ruta. Y puede ser que en ella coincida el gobernador o no, puede ser que coincida el PRI o no, pero no me voy a apartar de esa ruta. Si lo hacemos vamos a hundir a Yucatán, y yo espero ver algún día a mis nietos aquí tan felices como yo lo he sido en este Estado.

¿Qué sigue después del Senado? ¿Cuáles son sus aspiraciones políticas?

Siempre he jugado béisbol y lo hemos conversado otras veces. Para mí, hay que cumplir la regla fundamental del juego: no puedes tirar a primera si no tienes la pelota. Yo ahorita tengo la pelota del Senado.

¿Que si tengo otras aspiraciones? Sí, ¡claro que las tengo!, pero ahora yo veo el Senado.

Tengo que ver que el 1 de septiembre Morena va entrar con una ley que puede significar la persecución de cualquiera que tenga un poco de dinero. Eso es inadmisible.

¿Qué tengo que ver ahorita? La intención de una ley que con el pretexto de evaluar y revocar el mandato quiera el permiso para alargar indefinidamente cualquier mandato.

No es el momento para que esté pensando, por ejemplo, en la gubernatura del estado. No. Cuando falte un año para la elección de la gubernatura quizás ya podría pensar en esa parte.

Lo que estoy pensando ahora es que si este año no le devuelven a Yucatán los recursos que nos quitaron, por cualquier vía, vamos a estar en gravísimos problemas.

Funcionarios del gobierno de Enrique Peña están en problemas legales. Usted, como ex secretario de Estado, ¿no teme?

No, no temo a nada. Estoy absolutamente tranquilo. Sé lo que hice y ni la Auditoría Superior de la Federación ni la Secretaría de la Función Pública tuvieron alguna observación sobre mis más de dos años de gestión en la Sedatu. No veo un afán persecutorio del gobierno sin razones.

¿Qué opina del caso específico de Rosario Robles?

Pues, ¿qué esperaría yo que hiciera el gobierno? Que pudiera tener una actuación tan limpia y transparente en el proceso judicial que dejara satisfechos a todos.

Si encuentra efectivamente daño en el proceso de investigación y de judicialización y Rosario Robles merece una pena, entonces ella debe de pagar sin lugar a dudas, pero para que pueda servirle al Estado de Derecho debe ser absolutamente transparente. No ayuda que se convierta en un asunto mediático más que en un asunto judicial.

Mi experiencia en todos estos años me dice que cuando los asuntos se vuelven mediáticos, lo judicial no es tan serio.

En la recomposición del PRI en Yucatán, ¿cuál es la participación de Jorge Carlos Ramírez en el partido?

Muy directa. Y pienso seguirla teniendo. Yo creo que en Yucatán, como ocurre con muchas cosas más, el PRI también se cuece aparte. Es un universo diferente al del resto del país. Tenemos nuestros propios modos, nuestros propios códigos, algunos no muy positivos y hay que decirlo con toda franqueza, pero tenemos una manera de ser que nos ha puesto en la preferencia de la gente.

Tenemos unos cuadros muy buenos y, a diferencia de otros estados, todavía tenemos cuadros jóvenes, con muchas ganas de hacer cosas a partir del PRI y con el PRI.

Esa es la fuente que nos nutre, porque es la que de verdad puede hacer cambiar al partido y es la que puede presentar a la ciudadanía una cara mucho más atractiva.

Nunca he creído en los temas de generaciones. Soy muy escéptico ante las etiquetas, pero sí creo en los momentos y las circunstancias y hoy estamos ante una enorme oportunidad para los jóvenes que están en el PRI. Me interesa mucho estar cerca de ese proceso y ayudar en todo lo posible a que estos cuadros empiecen a figurar.

¿Ya no hay gurús en el PRI?

Siempre he sido enemigo de los gurús. ¿Sabes cómo me gustan los gurús? Cuando están retirados. Mi grupo de gurús es extraordinario: son simpáticos, agradables, sabios, aventados en algunas cosas. Son los que te dicen: ¡Hágalo senador, hágalo!

¿Algo que desee agregar?

Sí, deseo dar las gracias a los Leones de Yucatán por dos detalles con los que me siento particularmente orgulloso y comprometido con ellos. Siguen manteniendo en su franela la bandera yucateca y la leyenda “Salvemos a las abejas”. Por algo son mi equipo favorito y volverán a ser campeones.