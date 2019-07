Fiscalía aclara que irá contra exfuncionarios

Siempre sí investiga

La Fiscalía General del Estado dio marcha atrás en el caso de las denuncias contra exalcaldes, pues ahora informa que no a todas las presentadas antes de 2017 les declarará la prescripción, aunque en la lista que envía de los que continuaría investigando son menos de las 46 que se presentaron entre 2015 y 2016. No informó por qué no responde a las diligencias que hizo la Auditoría por esos casos en 2018.

Como informó el Diario ayer, en un comunicado enviado por la Fiscalía General del Estado se señala que, contrario a lo que había informado el viernes pasado, no declarará la prescripción de todas las denuncias y que continúa la integración de expedientes, y se procede con el acopio de pruebas para tener casos sólidos y turnarlos a la autoridad que decidirá si hay delito o no.

Se aclara que las denuncias que prescribieron son 52 presentadas entre 2005 y 2009, pero señala que las presentadas de 2014 a septiembre de 2017 están en proceso de integración y determinación, y entre éstas figuran las de Bokobá, Kantunil, Chichimilá, Mayapán, Oxkutzcab, Peto, Sotuta, Tekax, Temax, Ticul, Tinum, Tizimín, Valladolid y Yaxcabá.

De acuerdo con los archivos del Diario, tan solo de 2015 a 2016 la Auditoría presentó 46 denuncias; en algunos casos, como el de Roberto López May, exalcalde de Teabo, se presentaron tres denuncias en su contra y no aparece en la lista de los que la Fiscalía dice que sigue trabajando.

La alcaldesa de Tinum, Natalia Mis Mex, también tiene tres denuncias en su contra de cuando fue alcaldesa por el PAN de 2013 a 2015 y, aunque está en la lista de la Fiscalía, no se precisa si es por las tres denuncias.

Hay exfuncionarios de por lo menos 10 municipios contra quienes se presentaron dos denuncias a cada uno y algunos tampoco están en el listado de los vigentes de la Fiscalía, como Huhí, Cantamayec, Sanahcat, Ucú y Dzemul; en este último caso, el exalcalde denunciado es Domingo Graniel Ortega, primo de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco.

En un oficio enviado por la Auditoría al Congreso del Estado con fecha 16 de febrero de 2016, se informa que el 30 de septiembre de 2015 se denunció ante la Fiscalía a exfuncionarios de ocho municipios del interior del estado por daño al patrimonio municipal por $26 millones.— David Domínguez Massa

El martes pasado, por declaraciones de Mario Can Marín, auditor superior del Estado, informamos que el año pasado se hicieron alrededor de 80 diligencias en la Fiscalía General por estas denuncias, como parte denunciante y coadyuvante, y hasta la presente fecha no les responden.

También se le preguntó a la Fiscalía sobre estas diligencias, pero en su comunicado tampoco respondieron este punto, así como tampoco informaron de los casos que mencionamos y no están en su lista de pendientes por trabajar.

Fiscalía

Aún no responde la Fiscalía sobre todos los casos de exfuncionarios acusados.

Millonarios daños

Los exfuncionarios de ocho municipios del interior del estado denunciados y los montos del daño causado, según el oficio, son: Huhí, $904,909; Teabo, $8.915,823 de una de las tres denuncias presentadas contra este mismo; Tekax, $10.444,255; Yaxcabá, $2.018,013; Dzemul, $581,005; Sotuta, $35,000; Sistema Municipal de Agua Potable de Kantunil, $122,280, y Tinum, $4.120,761, de una de sus tres denuncias, como en el caso de Teabo.