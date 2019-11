MÉRIDA.- El empoderamiento de la mujer a través de su desarrollo profesional, es una realidad con el curso “Mujeres descubriendo su potencial”, con la participación de 26 usuarias del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la directora del CJM, Patricia Gamboa Wong, recordó que esta preparación inició el 13 de noviembre y se dirigió a quienes han sufrido violencia, a fin de que cuenten con conocimientos básicos para el manejo de sus negocios y el crecimiento de los mismos.

En ese sentido, reconoció la disciplina y entusiasmo de las participantes por aprender y tomar las acciones necesarias para salir adelante en la vida. La funcionaria indicó que, con el respaldo del titular de la FGE, Wilbert Cetina Arjona, en esta capacitación también se escuchó más de una decena de casos de éxito atendidos en el espacio a su cargo.

Para la directora del Centro, el que ellas compartan su experiencia es una manera de decirle a otras mujeres que no tengan miedo y que, con el debido acompañamiento jurídico y psicológico, sí se puede salir del ciclo de violencia.

Explicó que las usuarias agradecieron el apoyo para salir de esa situación, pero también la formación para afrontar los retos que les permita mejorar su calidad de vida, junto a sus respectivas familias.

“Llegué al centro de apoyo de la Fiscalía llena de angustia, miedo, culpa, dudas y llanto; en un estado crítico en el que no podía ni responder el sencillo formulario como parte de los requisitos para recibir la ayuda que tan desesperadamente necesitaba”, compartió Irene Valentina, una de las participantes.

Sobre la ayuda recibida también en el CJM, Blanca Elena refiere que luego de 14 años de violencia se apoyó en el personal del Centro no sólo para denunciar a su agresor, sino para revelar su experiencia con la finalidad de que sirva de ejemplo de superación para otras en situaciones similares.

“Me armé de valor por mi hija de 10 años. Es importante vivir tranquilas, tener valor y superar los problemas y los maltratos psicológicos o físicos de los cuales inconscientemente hacemos partícipe a nuestros hijos”, platicó Valeria sobre su fortaleza para dejar atrás su ciclo de violencia, al tiempo que añadió que “sientes que vuelves a respirar. Es difícil, pero cuando decides salir sólo tienes que hacerlo, sales y con la cabeza en alto”.

Como parte de los servicios que se ofrecen en el CJM, el pasado mes de abril se abrió el grupo de autoayuda denominado “Juntas avanzando”, que ha atendido a 357 usuarias y que de forma permanente se desarrolla los miércoles de 9:00 a 11:00 am y de 16:00 a 18:00 horas.

Ángela cuenta que gracias el respaldo psicológico y asesoría legal tuvo fuerza “y la entereza para mantenerme firme y no ceder ante chantajes y amenazas”.

“Me queda la tranquilidad de que se me hizo justicia. A partir de ese momento todo lo que viniera era cuestión mía, yo tenía que aprender a enfrentar el cambio. Ahora me queda confiar en mí, quererme tal y como soy, pues sufrir un abuso sexual no me hace menos mujer”, concluyó Andrea.

La instrucción es impartida por la especialista del proyecto “Ven, inspírate y vende” (VIVE) Nayeli Hernández Crespo, quien brindó sus conocimientos en técnicas de ventas, promotoría, atención al cliente y habilidades como el espíritu empresarial, comunicación afectiva y liderazgo.

La metodología VIVE es una estrategia de The Trust for the Americas, una organización sin fines de lucro afiliada a la Organización de los Estados Americanos (OEA), en asociación con la Fundación Manpower Group.

Por último, Gamboa Wong resaltó que es una forma efectiva para romper el ciclo de la violencia y por eso los talleres están enfocados al empoderamiento de las mujeres para el fortalecimiento de su economía. La capacitación tiene una duración de cuatro semanas y finaliza el 11 de diciembre, cuando las participantes recibirán la acreditación correspondiente.