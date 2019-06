Hay balance en la llegada de los recursos federales

Los recursos federales fluyen con normalidad a Yucatán, en algunos programas se registran atrasos, pero llegan más de otros que no esperaban, con lo que se compensa todo y esperan que así continúe, dijo ayer Olga Rosas Moya, secretaria de Administración y Finanzas del estado.

“Los recursos fluyen de acuerdo con lo previsto en cuanto a las participaciones, están llegando en las fechas en las que está calendarizado que lleguen de acuerdo con el compromiso y la Ley de Coordinación Fiscal, están llegando oportunamente”, afirmó la funcionaria.

Además comentó que solo han tenido algunas complicaciones en cuanto a los recursos correspondientes a los diversos convenios que hay con la federación, algunos se han retrasado, otros dejaron de llegar, pero también por otra parte han recibido otros que no esperaban, y con eso se compensan.

“Esas diferencias están enmarcadas en el contexto de que ha habido cambios en las políticas públicas del gobierno federal, y pues ha habido convenios que simplemente pues ya no se les dio seguimiento, más bien fondos a los que ya no se les dio seguimiento, y pues que están haciendo cambios y ajustes de administración”, informó Olga Rosas.

Aunque no informó cuáles son los convenios cuyos recursos dejaron de llegar o los que no esperaban para evadir esa pregunta la secretaria expresó: “Hay en todos, hay en materia de salud, en materia de educación, en materia de gobernanza, en materia… en seguridad, en todos hay convenios”.

“Digamos que son recursos de convenios de concurrencia entre el estado y la federación para fortalecer, básicamente, alguna de las políticas. Pero no afectan en esencia los grandes objetivos, ¿no? Simplemente son convenios que fortalecen”, declaró.

Al insistir en que no hay afectación por los recursos que ya no reciben añadió: “también tengo que decir, que hay otros (recursos de convenios) que no estaba presupuestados y que sí llegan, entonces hay ahí un balance”, pero tampoco informó cuáles son. — DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Convenios

“Por un lado han llegado más recursos en algunos rubros, y por otro, en algunos convenios que no se tenían contemplados llegaron, y hay otros convenios que se tenían contemplados y que, simplemente, este año no se consideraron”, dijo Olga Rosas Moya.

Finiquitos

Al referirse al pago a empleados despedidos del gobierno, la funcionaria estatal manifestó “hay algunos que están todavía en curso, pero en general se le ha dado atención a todos”.