“Focos rojos” en furtivismo

Cazar lanchas, tarea “titánica” y muy costosa

La mayoría de los pescadores son furtivos porque no tienen permiso, no se registran y son tantos que ni siquiera se tiene la cifra exacta, informó Rafael Combaluzier Medina, secretario de Pesca y Acuacultura Sustentable.

A su decir, los focos rojos por pesca furtiva en Yucatán están en Celestún, Dzilam Bravo y La Caleta (Progreso), “por eso la batalla tiene que ser en tierra, ir a perseguir lanchitas por todo el mar es una tarea titánica, tremendamente cara”.

Así ha estado Yucatán en toda la historia de la pesca, pero el problema se agravó cuando que llegó el pescador furtivo que no respeta las reglas, el que no respeta la veda, el que bucea, el que tira cloro, ese es el gran problema, afirmó.

El funcionario señaló que precisamente para combatir la pesca furtiva, en esta administración decidieron iniciar un censo, identificar bien las lanchas, “queremos lograr que si la lancha no está registrada en el Estado, no pueda circular, no pueda salir a pescar”.

“Son muchas que no se registran, tenemos que aceptar que (aparte) de las 5,600 embarcaciones que censamos hay muchas que no, creemos que en su mayoría las que no se censaron es porque no quieren estar en el radar, son lanchas que no tienen matrícula, y no sabemos cuántas son porque las tienen escondidas”, informó.

Toda la información que captamos, continuó, se la enviamos a la Conapesca, trabajamos con esa institución, por ser la que tiene la atribución para hacer las inspecciones y programas de vigilancia, queremos que tenga una idea del sector pesquero de Yucatán.

“Debemos asegurarnos de que tenga la información, que vea cuánta gente está pescando sin permiso”.

“Los hay con 30 años pescando sin permiso, no porque no quiera tenerlo, sino porque nadie se lo ha dado, y pues es un furtivo, entonces lo que queremos es regularizarlos y porque éstos son la gran mayoría”, precisó.

Según expuso, con el censo se busca “meter al aro” a todos los que respetan y cumplen: darles los permisos.

Combaluzier Medina reiteró que la lucha contra la pesca furtiva es un trabajo constante, donde buscan la forma de detenerla, pero la atribución de las inspecciones y vigilancia es de la Federación. No cree que se la puedan pasar a los estados, entonces es necesario hacerlo en conjunto.

Además, dio a conocer que en la dependencia solo cuentan con cuatro inspectores y el director, pero lograron a fines del año pasado que la Conapesca aumente a 11.

“Somos de los estados que más inspectores tenemos por la presión que hemos puesto para que nos manden más, cuando entramos eran cuatro, en diciembre se quedaron con uno, luego dos como seis meses, y hasta hace dos meses fuimos a Mazatlán”, dijo.

“Tuvimos que hacer un acuerdo de que teníamos que levantar el inventario del pepino porque era el colmo, dos años sin pesquería de pepino y seguían sacando pepino en inventario”, afirmó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Sector pesquero Gobierno del Estado

En Yucatán existen muchos grupos de furtivos, informó el secretario de Pesca.

En tierra

“La batalla tiene que ser en tierra, ir a perseguir lanchitas por todo el mar es una tarea titánica. Hay un conflicto social, por eso el tema del combate tiene que ser en tierra, a las congeladoras que están comprando ese producto”, indicó.

Personal de revisión

“Llegaron más inspectores que actualmente están visitando todas las congeladoras, para revisar sus bodegas, constatar que no tienen nada ilegal o hacer inventarios de cuánto y qué es lo que tienen, “que hagan un borrón y eso deben estar haciendo desde hace dos meses, deben estar visitando las congeladoras y cancelando los inventarios de pepino”.

Vigilancia

“Estamos gestionando con la Conapesca para que aquellos que no respetan la veda sean calificados como furtivos, esa información tenemos que darle a Conapesca, para que sepamos cómo dividir las inspecciones”.

