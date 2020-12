Fomentan el uso de la mediación entre los menores

Práctica contra la violencia

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de habilidades socioemocionales, orientadas hacia la resolución de conflictos, se lanzó la convocatoria “Niñas y niños promotores de la mediación”, como parte de la campaña “Sin violencia en contingencia” que implementó el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey).

En coordinación con la Dirección de Primaria de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey), un total de 172 niñas y niños de 84 escuelas de este nivel, provenientes de 19 municipios, se graduaron luego de haberse inscrito a esta actividad, abierta para estudiantes de entre 10 y 12 años de edad, que estuvieran cursando quinto o sexto grado en la entidad, se indica en un comunicado.

Dicho curso tuvo una duración de ocho sesiones en modalidad virtual, además de jornadas especiales, como “El día de la mediación”, en que los participantes aprendieron y practicaron sus habilidades para comunicarse asertivamente, con tal de que tengan más herramientas para resolver conflictos de forma pacífica y colaborativa, a través del diálogo.

Se abordó cada concepto de manera lúdica y dinámica, mediante cajas sorpresa, títeres, cuentos, un manual de apoyo e, incluso, la intervención de la botarga del Cepredey, Benito Balam; todas estas estrategias facilitaron la comprensión y apropiación de temas como comunicación asertiva, preguntas, escucha activa y paráfrasis de mensajes.

Para la ceremonia de clausura, también celebrada a distancia, se contó con la presencia de la titular de la dependencia, Joana Briceño Ascencio, quien dirigió un mensaje a las niñas y los niños, así como a sus tutores, madres y padres de familia.

"La violencia es una conducta que debe desaprenderse y dejar de normalizarse; por eso, el trabajo preventivo en la infancia es de suma importancia. Forjar habilidades en la niñez, para evitar situaciones de violencia, representa una gran ventaja para su bienestar y el de sus familias; ustedes, hoy, son semillas que van a germinar para el bienestar de sus familias, escuelas y comunidad", expresó.

Asimismo, reconoció su interés en ser agentes de cambio, que pondrán en práctica todo lo aprendido, y presidió la entrega simbólica de constancias a las y los nuevos promotores de la mediación, habitantes de Calotmul, Celestún, Conkal, Dzan, Dzidzantún, Espita, Hunucmá, Kanasín, Mama, Mérida, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Suma, Tekax, Ticul, Tizimín, Ucú y Valladolid.

"Lo que más me gustó del taller es que he aprendido a resolver conflictos dialogando; me podría servir para ser mediadora más adelante y me podría ayudar en la escuela o en la casa", compartió María Guadalupe Sánchez, de 10 años, originaria de Peto.

Entre otros testimonios, estuvo el del meridano Daniel Palma, quien mencionó: "Me interesó bastante este curso de mediación para los niños, por la forma de presentar cómo evitar la violencia y solucionar algunos problemas en la vida cotidiana o algo más personal; también, por aprender a comunicarse de forma asertiva y correcta, sin tener que herir a otros".

Durante el encuentro virtual, la directora de Primaria de la Segey, Adlemy Catalina del Socorro Arjona Crespo, resaltó la importancia de estos proyectos para evitar conductas negativas en las comunidades escolares y promover una cultura de la paz desde la niñez, a través de la mediación.

Siguiendo la encomienda del mandatario estatal, de mantener una sociedad libre de violencia y generar estrategias de prevención, al alcance de todas y todos, este plan interinstitucional ha impulsado herramientas personales para motivar a niñas y niños a convertirse en agentes de cambio.

