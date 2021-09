Fonatur dice que apoyará el parque de La Plancha

El Tren Maya estará acompañado de nuevos ramales de gasoducto, un corredor de energía verde fotovoltaico, el compromiso de generar un desarrollo económico controlado y sustituir el modelo turístico de sol y playa por la riqueza cultural del turismo comunitario, manifestó Alejandro Varela Arellano, director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

El funcionario sustituyó de último momento al director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, quien estaba programado para impartir la conferencia magistral “El Tren Maya y su impacto económico y social en el sureste” en el cierre del Congreso Nacional del Tren Maya que concluyó ayer en la Canaco Servytur.

Varela Arellano también se refirió, en entrevista con los medios, al proyecto del Gran Parque de La Plancha y a la sustitución de la estación que debía de construirse en el terreno de la ex estación de ferrocarril y su cambio a las inmediaciones de la comisaría de Teya, en Kanasín.

Sobre el primer tema aseguró que Fonatur desarrollará ese gran parque conjuntamente con el gobierno estatal y la iniciativa privada, la dependencia federal destinará dinero para las obras y cuando haya las condiciones se extenderá el ramal de Teya a La Plancha y quizá también se construya en el futuro un ramal hacia el puerto de Progreso.

Sobre el cambio de estación en las inmediaciones de la hacienda Teya, dijo que generará un impacto económico más profundo que tenerlo en Mérida porque la capital yucateca es una ciudad ya consolidada, y lo que se busca es un mejor desarrollo regional.

Sin embargo, Teya tiene las condiciones técnicas que permitirá que se haga a futuro el ramal hacía la ciudad.

“Para el Gran Parque La Plancha hay un planteamiento del gobierno, inversionistas locales, nacionales e internacionales. Es un corazón natural de la ciudad, está desaprovechado y se tie ne que desarrollar porque tiene potencial”, señaló.

“Está en pie el desarrollo de ese terreno, se va a intervenir porque es muy benéfico para el proyecto del Tren Maya y para Yucatán. Fonatur participará con recursos, con planeación urbana y colaboración con el gobierno estatal”.

También se refirió al nuevo aeropuerto proyectado en la ciudad de Umán que sustituirá al actual “Crescencio Rejón” de Mérida. Dijo que la nueva terminal aérea forma parte del desarrollo regional, del plan de descomprimir al aeropuerto actual, pero no dio mayores detalles porque el proyecto lo impulsa la iniciativa privada y el desarrollo está a cargo de la SCT y Aeronáutica Civil.

Errores

En su conferencia magistral, Varela Arellano descartó que en el proyecto del Tren Maya se cometan errores ambientales, urbanos y de desarrollo económico como pasó con Cancún porque hoy este destino tiene el triple de densidad poblacional, hay un desequilibrio económico con otras regiones de Quintana Roo y serios problemas sociales.

“ El objetivo del Tren Maya es mejorar la calidad de vida de la población local por donde estará la vía férrea, el respeto a las culturas locales, que las comunidades tengan rentabilidad social y económica con el tren y que la riqueza de nuevas experiencia turísticas y el intercambio cultural con los pueblos genere un ticket muy superior al de todo incluido que predomina en Quintana Roo”, apuntó.

“Debemos facilitar las condiciones para el desarrollo económico de las comunidades y su interacción con el tren, si no hay interacción seguiremos en el mismo aislamiento de hoy”, señaló.

“El objetivo es sustituir el modelo de turismo de sol y playa y hagamos a las comunidades muy ricas con el turismo mediante el respeto de la cultura y la experiencia cultural. Cualquier extranjero en una población pequeña que le dé unas tortillas hechas a mano, un guiso tradicional y le preste una hamaca para descansar, va a pagar más que en un hotel con alberca y margaritas”. — Joaquín Chan

Al responder un planteamiento del senador Jorge Carlos Ramírez Marín de que sin energía barata que acompañe al Tren Maya es un proyecto incompleto en este modelo de desarrollo regional, el funcionario de Fonatur afirmó que respetar las tendencias de crecimiento y ordenamiento territorial es uno de los grandes retos del diseño y por ello Fonatur negocia y se asocia para adquirir grandes reservas territoriales para tener un control de la armonía con el municipio, con lo cual garantizan que no generarán ‘cancunes’ ni ‘acapulcos’ porque entienden que menos puede ser más. Y lo que interesa a Fonatur es atomizar el impacto turístico y de inversión en toda la península, no en las estaciones que son atractivas y rentables

También coincidió con Ramírez Marín que el principal mercado del Tren Maya y que le dará rentabilidad es la carga, no el transporte de pasajeros. La conectividad que habrá entre el Pacífico y el Golfo de México por medio del tren transístmico lo vemos como una oportunidad de hacer un nicho de mercado geopolítico, nos podemos convertir en el receptor de carga en una opción de hub logístico para detonar las economías regionales.

“Estamos convencidos que el modelo de carga puede revertir muchas de estas tendencias, hay la propuesta de acompañar al derecho de vía del tren con nuevos ramales de gasoductos, eso modificaría el costo del transporte de pipas a carrotanques”, dijo. “La península tiene el modelo logístico mas complejo en la distribución de combustible, solo tiene una terminal marítima que tributa al aeropuerto de Cancún, que es el que más consume combustible de avión después de Ciudad de México. Todo llega por tierra y por ello este modelo ferroviario está acompañado de una política energética. Ya debió empezar a operar una empresa que creó Fonatur Solar para desarrollar energía verde por medio de sistema fotovoltaico, está en compás de espera, no está abandonado, y arrancará antes que termine la obra del tren maya. Con ello fortalecerán la capacidad eléctrica instalada en la península y suministrarán energía al sistema nacional, lo que debe reducir el costo de la electricidad, insumo que no es la más cara del país, la más cara es en Baja California Sur”.

Destacó que el corredor interoceánico se conecta con el tren maya por Coatzacoalcos y con ello la carga será el detonador económico de este proyecto presidencial, sin perder su objetivo de conectar a la gente con los destinos turísticos nuevos.

En el acto de clausura del congreso nacional, los organizadores entregaron un reconocimiento al empresario turístico Armando Bojórquez Patrón, por su aportación a la industria turística peninsular en continuidad a lo que inició su padre.

Foro /Conferencia

En el congreso del Tren Maya, que ayer concluyó, participó el director jurídico del Fonatur.

Reto

“El gran reto es hasta donde planeamos y convencemos a los inversionistas para que no se enfoque en un solo lugar, sino que genere nuevos mercados para que el cinturón del bienestar económico no esté en terrenos que están junto a la estación, la carretera o la playa, sino que llegue al centro de la península, si no logramos esto, el centro de la península seguirá en las mismas condiciones de pobreza”, advirtió Alejandro Varela Arellano.