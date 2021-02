Fonatur no acata un fallo del Tren Maya, denuncian

Desde el momento de la notificación de que el Tribunal Colegiado desechó por infundada la queja de Fonatur contra el amparo que interpuso la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal por falta de información y por usar un Manifiesto de Impacto Ambiental incompleto, desde ese momento la dependencia debió parar la obra en toda la vía, porque como se ve en los hechos está realizando obra nueva en toda la ruta, indicó Pedro Uc Be, integrante de esa organización.

“Ellos siguen trabajando, a pesar del amparo”, se quejó. “Usan como trampa que no están construyendo, sino rehabilitando. En teoría no deberían de hacer nada en las vías del Tren Maya, debería de estar parado todo trabajo, pero no es así”.

“Es vaga esta resolución. No nos da mucha alegría, no es una sentencia contundente, pero justamente porque el Poder Judicial federal y el Poder Legislativo están sometidos a la autoridad del Poder Ejecutivo federal. Es triste que pase esto porque siempre hemos sido víctimas del autoritarismo, no respetan nuestros derechos”, dijo.

“Nosotros vamos a esperar a ver qué hace el juez, le va a doler si no acatan su sentencia y le vamos a exigir que haga valer su autoridad. Nosotros decimos abiertamente y con firmeza que hay consigna del presidente (Andrés Manuel López Obrador) para que se realice el Tren Maya a como dé lugar, aun pase sobre los derechos de los mexicanos y de los pueblos originarios. Hay un autoritarismo detrás del Tren Maya, hay una fuerza política para hacer lo que se le antoje al presidente, a pesar de la inconformidad y el daño que le ocasiona a los pueblos indígenas”.

El activista informó que este amparo (21/2021) es nuevo. Lo promovieron en diciembre de 2020 porque Fonatur no presentó el Manifiesto de Impacto Ambiental con información completa y con el sustento ambiental ante la Semarnat y aún así realiza los trabajos.— Joaquín Chan Caamal

Con todas las dudas que crea el proyecto por la falta de información, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya solicitó al Inaip copia de la MIA de los tramos, pero sólo

presentó uno y con información incompleta. Con estos elementos promovieron el amparo que les dio la razón en esta primera instancia y que demostró que Fonatur engaña a la ley y trabaja en forma ilegal. Fonatur impugnó esta sentencia de suspensión para tratar de invalidarla,, pero su queja fue desechada por infundada.

“Fonatur no tiene argumentos para contradecir la verdad que estamos presentando”, dijo Pedro Uc en la entrevista. “Este amparo no es sólido, falta la sentencia definitiva y como en este gobierno federal el sentido de la ley se estira y encoge, puede cambiar. Fonatur se escuda y da informes de que no construye, sino rehabilita y modifica las vías del tren existentes, entonces el amparo no es contundente para suspender toda la obra que realiza. No es cierto que solo rehabilita, realiza nueva construcción en toda la vía porque hasta en la MIA hablan de construcción, no de rehabilitación. Ellos mismos se contradicen y la realidad es que es una construcción nueva a todas luces. El amparo solo dice que se concede para suspender obra nueva y esto da lugar a un juego de palabras y de interpretación. Se necesitaría un perito en construcción para acreditar si lo que hace Fonatur es construcción o rehabilitación”.

Se le preguntó si las fotografías o vídeos de los trabajos no son pruebas documentales para acreditar que es obra nueva y respondió: No se puede con fotografías, solo con peritaje que tiene valor legal, es lo que determina el juez. Nosotros sabemos y vemos que todo es obra nueva, no es una rehabilitación o modificación, todo, absolutamente todo es obra nueva. Es como si se dinamitara una casa antigua en un terreno y luego se construye una casa nueva, eso es lo que hace Fonatur con las vías ferroviarias, es obra nueva, pero el gobierno federal insiste que es rehabilitación”.