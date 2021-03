Fondos para las emprendedoras

Critican inacción de la 4T sobre la economía familiar

Ante la inacción del gobierno de la 4T, la diputada federal Cecilia Patrón impulsará una estrategia con miras a reactivar la economía de las familias, principalmente aquellas que son encabezadas por mujeres, informa un comunicado.

En el marco de las actividades por el Día de la Mujer, la legisladora realizó toda la semana pasada actividades de difusión y fomento de casos de éxito en Mérida, a fin de brindar el apoyo para su consolidación y llevar el ejemplo a otros rumbos de la ciudad.

A invitación de los vecinos para conocer sus actividades como legisladora, principalmente en temas relacionados con el desarrollo de las mujeres, acudió a las colonias San José Vergel, Manuel Ávila Camacho, Los Reyes, Pacabtún, fraccionamiento Los Héroes y en una reunión vía web con alumnos del Cecyte.

Cecilia Patrón indicó que en su trabajo como legisladora ha propuesto y aprobado en su caso diversas iniciativas, reformas y modificaciones a la ley para proteger a la mujer en un país donde uno de los grandes problemas que viven las mujeres es la violencia económica.

“El hecho de tener una dependencia económica les hace soportar violencia en el hogar o violencia hacia los hijos, lo que nosotros buscamos es que la mujer tenga esa independencia económica y pueda con eso protegerse a sí misma y proteger a los hijos”.

“Por eso es que hemos estado impulsando, mediante el emprendedurismo, que se puedan dar créditos a las mujeres para que puedan tener acceso a una capacidad laboral que les permita ser autosuficientes y con eso no permitir más violencia en sus hogares”.

¿A través de qué instancias se impulsan estos créditos?, se le preguntó.

“Esto lo estamos haciendo desde la Secretaría de Economía buscando que les dé más fuerza a las mujeres, canalizando más recursos para créditos para las mujeres, porque todo lo que tiene que ver con emprendedurismo había desaparecido en este gobierno federal, como sabemos el Instituto de Emprendedurismo ha desaparecido y lo que buscamos es que se destinen recursos para proteger a las mujeres para empoderarlas”.

En San José Vergel la diputada también habló de su propuesta para quitar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las pensiones menores a 25 salarios mínimos, para que de esta manera los jubilados y pensionados puedan tener más recursos para una vida digna.

También platicó con las vecinas de la colonia Pacabtún sobre el importante papel de las mujeres en la economía familiar, pues muchas son el principal sostén.

Durante la semana Cecilia Patrón abordó fomentar el consumo local para generar derrama económica en la entidad ante el momento difícil que se vive por la pandemia, y el tema de créditos “tandas” del bienestar buscando que el apoyo se extienda a más personas, impulsar el autoempleo sobre todo ante la pérdida de empleo que se vivió en el país por la pandemia, además de trabajar en estrategias conjuntas para apoyar la reactivación económica de Yucatán.

Presupuesto

La diputada Cecilia Patrón lamentó que estén recortando recursos a instancias federales. “¿De qué sirve el presupuesto? Ha sido un presupuesto que en el PAN votamos en contra por no estar de acuerdo con él porque no toma en cuenta a las mujeres, al campo, en educación enteramente son las becas Benito Juárez y no hay aumento para capacitación de maestros ni modernización de escuelas”.