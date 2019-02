Fortuita situación lleva a un hombre a venta de regalos

Para celebrar amor

En la terraza de su casa, que en días ordinarios funciona como puesto de pollos asados, Jonathan Molina Magaña instaló una mesa de regalos por el Día del Amor y la Amistad.

Solo vende en esta fecha y el Día de la Madre, pero no es improvisado: lleva ocho años en el negocio y ya conoce los gustos de sus clientes.

En su puesto no faltan flores, chocolates, peluches, globos, galletas, malvaviscos, tazas o corazones.

Su historia como vendedor de regalos del amor y la amistad comenzó de manera fortuita. No estaba planeado, al menos no como ahora.

El 14 de febrero estaba cerca cuando se quedó sin trabajo. Él, que siempre había tenido gusto por la decoración, de pronto se vio solicitado por algunos vecinos que le pedían envolver sus obsequios o que le preguntaban si vendía regalos.

“Entonces se me ocurrió hacer algo y del dinero que me dieron (de liquidación), saqué $1,500 y compré chocolatitos que puse en una mesita; todo se me gastó”.

Al año siguiente, los vecinos le preguntaron con anticipación si vendería de nuevo “y me animé otra vez, y así los siguientes años y aquí seguimos ocho años después”, dice, dando un vistazo a su puesto, situado sobre la avenida Pedagógica, enfrente del preescolar “Gerónimo Baqueiro”.

Son varios años que Jonathan ya sabe lo que sus clientes quieren. Los niños de preescolar y primaria, por ejemplo, adquieren plumas o chocolates de $10 ó $15, los de secundaria y preparatoria prefieren globos, chocolates o tazas; y los más grandes se inclinan más por peluches u otros detalles.

Las señoras, dice Jonathan, suelen comprar tazas, galletas y malvaviscos. Las figuras de malvavisco son otra historia. Antes, cuenta, tenía un proveedor pero con el tiempo el precio aumentó. “No había tanta ganancia y tampoco podíamos sacrificar a los clientes, decidimos aprender a hacerlos”.

El joven se valió de tutoriales en internet para darles forma de ositos, unicornios o corazones a los sunchos, “y ahora junto con mi mamá (Delia Magaña Yam) nos aventamos a hacerlo. Éstos (por los que tiene en una canasta) los hicimos ayer, terminamos a las seis de la mañana”.

Ayer (14 de febrero) Jonathan abrió su puesto a las seis de la mañana y con ayuda de su familia, principalmente su madre, se dedicó a atender a todos los clientes. El día anterior la jornada fue similar: abrió muy temprano y cerró a las dos de la madrugada.

Hoy ya es conocido y la gente espera con ansias la fecha para visitar el negocio y ver todas las curiosidades. El puesto lo abrió el domingo y permanecerá hasta mañana. Los artículos que no alcance a vender tendrán diferente destino. Los comestibles (dulces, chocolates, galletas…) los exhibirá en una mesa hasta que se agote el último y los adornos se empaquetarán muy bien para la siguiente temporada, aunque algunos no llegan porque como la gente ya lo conoce suele ir a preguntarle a lo largo del año si tiene algún regalo escondido para vender.— Jorge Iván Canul Ek

