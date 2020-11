Fotografía con foco científico

El CICY celebra su aniversario 41 con un concurso

Con el objetivo de fomentar el interés por la ciencia y en el marco de los festejos por su aniversario número 41, el Centro de Investigación Científica de Yucatán invita al concurso de fotografía “El CICY y la ciencia”.

De acuerdo con la convocatoria, podrán participar de manera individual todas las personas que hayan visitado el CICY en cualquier fecha, así como quienes ahí trabajen o estudien (o hayan trabajado o estudiado). Los trabajos se recibirán hasta el miércoles 25 próximo.

En un comunicado se informa que cada participante podrá enviar un máximo de dos fotografías, que deberá haber tomado en alguna de sus visitas al CICY y mostrar la ciencia que se realiza.

Las fotografías deberán presentarse en formato digital a color o blanco y negro, dentro de alguna de las siguientes categorías:

1) Aficionado. De cualquier persona que no se dedique profesionalmente a la fotografía y no haya ganado algún concurso de fotografía. Se dividirá en dos rangos: menores (hasta 17 años) y adultos (desde 18 años). No hay límite de edad.

2) Profesional. Exclusiva para expertos en la fotografía, ya sea que se dediquen profesionalmente a ello o hayan ganado algún concurso de ese ramo.

3) Comunidad CICY. Para quienes trabajen o estudien (o hayan trabajado o estudiado) en el CICY.

Las fotos deberán enviarse exclusivamente por correo electrónico a fotos@cicy.mx, en formato jpg y con buena resolución (150 dpi por lo menos).

No podrán considerarse para concurso las fotos con resoluciones muy bajas que pierdan su definición (se vean los pixeles).

Adicional a las imágenes se enviará un documento en Word con la ficha técnica de cada imagen enviada a este concurso.

Cada ficha técnica contendrá estos datos: nombre del autor, edad (solo menores hasta 17 años), correo electrónico, título de la fotografía, categoría en la que concursa, y lugar y fecha en que se tomó la fotografía.

Las fotografías enviadas no pueden haber sido ganadoras de otros concursos ni estar compitiendo en otros eventos.

Asimismo, serán lo más cercanas a su toma original; es decir, podrán tener correcciones menores de ajustes de iluminación y de color, pero no pueden tener filtros, texturas, inclusiones, exclusiones, efectos, etcétera.

Los participantes se responsabilizarán de la autoría de sus imágenes.

El jurado estará integrado por tres expertos en la fotografía y calificará la calidad técnica de la imagen, así como su contenido y su impacto visual.

Se seleccionarán las mejores 10 fotografías de cada categoría, de las cuales surgirán los tres primeros lugares.

Resultados

El fallo del jurado se dará a conocer el lunes 30 próximo, como cierre de los festejos de aniversario.

Los ganadores serán notificados por correo electrónico.

Los tres primeros lugares de cada categoría recibirán una planta y un reconocimiento que avale el resultado obtenido.

Las fotografías participantes se publicarán en las redes sociales institucionales para darlas a conocer, y podrán publicarse en el sitio web del CICY y utilizarse para ilustrar materiales del CICY, conservando el crédito de la autoría.

Consulte aquí el aviso de privacidad: www.cicy.mx/aviso-de-privacidad-integral

Solo se recibirán dos fotografías por categoría, por participante.

Al enviar sus fotografías, el participante acepta cada uno de los términos y las condiciones de esta convocatoria, se da por enterado y acepta el aviso de privacidad.

Cualquier imprevisto en la presente quedará a criterio de los organizadores y elementos del jurado.