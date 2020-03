Frágil, el equilibrio en las finanzas federales

Alerta Coparmex del gasto de un fondo emergente

Al gobierno federal hay que reconocerle que hasta ahora ha mantenido un presupuesto equilibrado, en el sentido de que los egresos no han superado a los ingresos. Sin embargo, es evidente que, si no se toman medidas de inmediato, en los próximos meses ese equilibrio no se va a mantener, advierte el líder nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther.

Entrevistado el jueves en esta ciudad, en el marco de su visita para encabezar la toma de compromiso a Fernando Ponce Díaz como nuevo presidente de Coparmex Mérida, el dirigente empresarial señala que la prueba más palpable de ese frágil equilibrio es que el año pasado el gobierno federal consumió las tres cuartas partes del fondo de emergencia, que es para hacer frente a situaciones extraordinarias, como una debacle petrolera.

El fondo de emergencia no es infinito, añade, y de ahí la urgencia de tomar medidas para no agotarlo.

De Hoyos Walther también habló, entre otros temas, del movimiento a favor de las mujeres y del INE.

Síguenos en Google Noticias