Francisco Torres Rivas: No pienso renunciar al PRI

“Por mi parte, no hay ningún pleito”

Francisco Torres Rivas, presidente estatal del PRI, afirmó ayer que no renunciará al cargo, a pesar de que nueve de los 10 diputados locales piden su destitución, y negó que exista pleito o fractura alguna entre su dirigencia y esos legisladores, que además lo acusan de traidor y mentiroso.

El líder priista afirmó que las puertas de ese partido están abiertas para ellos, “y les tiendo la mano para seguir trabajando por el pueblo de Yucatán”.

En conferencia de prensa convocada de última hora, el dirigente anunció que desde el día anterior empezaron a instalar la mesa que trabajará en los amparos colectivos contra el nuevo derecho de seguridad que se cobrará a los yucatecos en sus recibos de luz, a partir del próximo año, como parte del paquete fiscal que anteayer se aprobó en el Congreso del Estado.

A diferencia de otras conferencias de prensa, al menos las últimas, ayer Torres Rivas estuvo solo en el Salón de Gobernadores de la Casa del Pueblo, donde insistió ante los reporteros en la postura de su partido contra el paquete fiscal.

Anteanoche, nueve de los 10 diputados locales priistas, en conferencia de prensa, demandaron la renuncia del presidente de su partido, a quien acusaron de traidor y mentiroso, porque luego de acordar con él la aprobación del paquete fiscal, Torres Rivas encabezó una protesta en el Congreso en contra, cuando incluso los legisladores ya lo habían aprobado en comisiones.

Al responder sobre el pleito con sus diputados, el dirigente puntualizó: “Aquí no hay ni un pleito, yo respeto su postura, respeto de igual manera aunque no concuerdo realmente con las expresiones del día de ayer, pero por parte de Francisco Torres no hay ningún pleito, para que haya un pleito se necesitan dos, o en este caso nueve contra uno”.

“Es muy importante recalcar que respeto la postura y decisión de los legisladores locales del PRI, ellos son emanados precisamente de un proceso democrático, la ciudadanía les dio el voto de confianza para que tomen sus decisiones y la representen, a ellos les toca darle respuesta y explicación al sentido de su voto, y como ellos fueron electos por la gente, igualmente un servidor fue electo por miles de priistas para ser su voz en el partido, y no pienso renunciar”, dijo.

El priista recordó que tuvo la oportunidad de ser legislador local y federal, por eso entiende la complejidad del tema del presupuesto, son temas de acuerdos y negociaciones que se da y se ha dado siempre, “pero ningún acuerdo y ninguna negociación al menos para el comité directivo estatal puede estar por encima de los intereses del pueblo de Yucatán, y esa es la postura”.

“La responsabilidad que tengo como presidente de partido, y fíjense de la complejidad de velar por la unidad del partido, pero sobre todo velar por los intereses del priismo y de la sociedad yucateca, porque este es el nuevo PRI, el que tiene que saber ser oposición y saber encausar y encabezar las causas de la gente”, manifestó.

Respecto a las acusaciones de los legisladores, respondió que los dimes y diretes vienen de otro punto, “lo que sí puedo decir y contesto es que el paquete fiscal marca la ley que puede aprobarse hasta el día 15, y aun así puede irse a unos días más, parando el reloj legislativo, lo que no entiendo es la prisa de poder legislar, pero eso a mí no me corresponde”.

El exlegislador reconoció que hicieron la propuesta el mismo día, minutos antes de la sesión para aprobar el paquete fiscal, que ya en comisiones incluso estaba aprobado, pero según dijo, fue por considerar que se pudiese posponer la reunión plenaria y, según él, estaban a tiempo para hacerlo.

En dos ocasiones se le preguntó por qué esperaron hasta el último minuto para presentar su propuesta, pero el dirigente priista, no respondió.

Torres Rivas añadió que surgieron dudas sobre la constitucionalidad del paquete fiscal, concretamente por el nuevo derecho sobre seguridad, que el mismo miércoles pasado preguntaron y no supieron responder los diputados y por eso consideraban necesario se regrese a comisiones y seguir estudiando el paquete fiscal, pero no sucedió.— DAVID DOMÍNGUEZ

