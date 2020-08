Fraude por la banca

“Le dije que no había usado mi tarjeta de crédito”

Un conocido comunicador local estuvo a punto de ser víctima de una estafa telefónica, y quizá perder sus ahorros bancarios o alguna cantidad importante en una operación no autorizada en la banca móvil.

La forma de operación profesional de los presuntos estafadores, el tono de voz diferente al de los yucatecos, la actitud convincente para que siguiera las instrucciones por teléfono y el número que corresponde a Ciudad de México alertaron a la persona.

Cuando siguió las instrucciones de los asesores del Área de Fraudes de la supuesta institución bancaria, se dio cuenta que la aplicación que le pidieron que descargara (“Quick support app”) es un sistema similar al control remoto.

Desde ella pueden acceder a la información del celular, ingresar a la banca móvil y realizar operaciones de compra o transferencias con la tarjeta bancaria del afectado.

Una anomalía

“Primero me llamó una mujer, alrededor de la una de la tarde del jueves, quien dijo llamarse Jimena Montero, que hablaba de Bancomer para que yo concluyera la compra de un teléfono celular de 4,500 pesos en Amazon”, relató el comunicador. “Le dije que no había solicitado nada, que no había usado mi tarjeta, y enseguida me dio un número de folio del caso 8421ZN”.

“Me transfirió la llamada a otra línea donde me contestó otra mujer llamada Claudia, que era del área de fraudes, supuestamente para cancelar la operación. Claudia me dio otro folio, el número 30-304052002 y me anticipó que me llamaría por la tarde para desbloquear la tarjeta y la aplicación de la banca móvil”.

“Me llamó la atención que me dijera que la compra la quisieron hacer desde Ciudad de México y como mi celular tiene número de Mérida, pues bloqueó la tarjeta y la banca móvil”, continuó. “Me empezó a echar mucho rollo, habló mal de los ejecutivos del banco porque quieren mandar a los tarjetahabientes víctimas de fraude a las sucursales con el riesgo de la pandemia, y porque no hay muchas sucursales en funcionamiento”.

Además, “me dijo que hay muchos fraudes telefónicos y por ello el banco creó el área de fraudes donde resolvían todo, incluso la reactivación de los plásticos y cuentas de la banca móvil porque en la actualidad no están renovando las tarjetas bancarias”.

“A las cuatro de la tarde me volvió a llamar Jimena Montero, que de nuevo me transfirió a otra línea para que desbloqueen la tarjeta y la aplicación móvil”, dijo. “Me atendió una persona que se identificó como Alberto Santiago Peña, número de empleado 2539 con número telefónico 5552262763”.

¿Descarga?

El presunto trabajador le explicó “que trataron de comprar línea y que iban a desbloquear mi aplicación móvil, pero para ello debía entrar a Play Store y bajar la aplicación ‘Quick support app’, pero con ello corté la comunicación”.

El comunicador relató que ante todas estas dudas, habló al número 800 de BBVA México y el ejecutivo que lo atendió le corroboró que esta institución no llama a sus clientes ni realiza funciones bancarias por teléfono.

Le informaron que la banca móvil autorizada no estaba bloqueada ni su tarjeta, pero por seguridad lo haría al instante. Cancelaron la tarjeta bancaria donde quisieron comprar sin su autorización y expedirán una nueva.

Lo mismo pasó con la banca móvil, la cancelaron y activarán una con contraseñas y medidas de seguridad nuevas.

Con las gestiones que hizo en la sucursal bancaria y la información que recibió del banco donde es cuentahabiente, el comunicador confirmó que estuvo a punto de ser una víctima más del fraude telefónico y si hubiese seguido todas las instrucciones quizá le habrían robado todos sus ahorros.— Joaquín Chan Caamal

Gestión extraña

Los presuntos estafadores usaron el número 9992-355064, donde salió el nombre Conkal, el 9992-400725 y el 9992-211956. Cuando el comunicador preguntó a los usurpadores bancarios por qué recibía llamadas desde números locales, dijeron que es un call center que lo enlaza al World Trade Center donde están las oficinas ejecutivas de BBVA Bancomer, en la avenida Reforma de Ciudad de México.