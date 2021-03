Frena prepara una caravana contra la visita presidencial

Por la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la entidad para supervisar obras del Tren Maya, seguidores de Frena en Yucatán encabezados por el vocero de la agrupación, Ricardo Mendoza Elizondo, saldrán de la capital yucateca rumbo a los mismos puntos donde estará el mandatario mañana y el sábado, en una comitiva de 20 vehículos.

Este grupo solicita la renuncia del Presidente de la República, al acusarlo de cometer acciones negativas contra el país y a los ciudadanos.

El maestro Víctor Enríquez Cabrera, integrante del grupo magisterial Acción Docente, que organizó el sábado pasado una primera caravana a manera de protesta por el cambio económico, informó que tratarán de llegar al presidente López Obrador para pedir su intervención en forma oficial a fin de que corrija esta irregularidad que afectará de por vida a los profesores y burócratas federales.

La caravana de hoy estará integrada por maestros y trabajadores de la zona oriente, tanto por quienes resultarán afectados por el pago en UMA como por los afectados por la suspensión del programa Escuela de Tiempo Completo, que la administración federal canceló el año pasado.

Enríquez Cabrera y otros maestros realizaron un ensayo del recorrido a San Bernardo, Kopomá. Observaron que el movimiento y los preparativos del evento se realizan en la antigua estación de Maxcanú donde hay durmientes apilados, se aplanaba un terreno, hay control del tránsito y estuvo una avanzada de soldados.

Acción Docente convocó a todos los trabajadores activos, pensionados, jubilados y quien sienta que sus derechos son vulnerados. La cita es a las ocho de la mañana a la entrada de San Bernardo, Kopomá. Esperan la asistencia de profesores de Mérida, Halachó, Muna, Maxcanú, entre otros poblados de la zona.

“Vamos a tratar de entregar una carta al Presidente”, reveló Enríquez Cabrera.— Joaquín Chan Caamal

Por su parte, a Mendoza Elizondo le extrañó que las comunidades mayas no vayan a manifestarse contra todo lo que reclaman en sus múltiples amparos contra el Tren Maya, “pero cada agrupación tiene su forma de lucha”.

“Las veces anteriores que había venido López Obrador estábamos en campamento en Ciudad de México o estábamos de regreso a Mérida, no coincidimos. Si estará en Yucatán no podemos desperdiciar esta hermosa oportunidad de decirle que renuncie, si pernocta en un hotel de Mérida también iremos a decirle que no lo queremos de presidente”, señaló el vocero local de Frena. “Vamos a mostrar las hojas de solicitud de renuncia que le entregaremos el 21 de marzo en Ciudad de México cuando la petición sea nacional”.

La caravana de frena saldrá al mediodía rumbo a San Román, en el tramo 4 donde se programó el evento presidencial.

