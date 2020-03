Frenan propuesta priista

Las abstenciones juegan a favor de la bancada panista

Legisladores panistas, con apoyo de diputados de otros partidos —como Movimiento Ciudadano y una parte de Morena—, frenaron la propuesta de los priistas de dar vista a las autoridades correspondientes del incumplimiento de los funcionarios estatales y el mismo gobernador Mauricio Vila Dosal, de no responder las preguntas que los mismos legisladores les hicieron con motivo de la glosas del pasado informe de gobierno.

En el último punto de los asuntos generales de la sesión de ayer, los legisladores prácticamente debatieron desde sus curules, sin hacer uso de la tribuna, más que en dos ocasiones.

Fue necesario un receso de unos 15 minutos y, algunos legisladores trataron de no ser muy obvios en su voto en contra al abstenerse, pero estaban plenamente enterados de que no existe la abstención, y cuando ésta se presenta, se considera como voto en contra. Así se frenó la propuesta del PRI.

Desde la semana pasada, cuando Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI, presentó este punto de acuerdo, donde se propone hacer del conocimiento de las autoridades lo que consideran los priistas el incumplimiento de la ley por parte del gobernador y algunos de sus funcionarios, al no responder todas las preguntas de los legisladores en su comparecencia, al ponerse a votación si se admitía o no la propuesta, las diputadas de Movimiento Ciudadano se abstuvieron. Se les recordó que no existen las abstenciones, en todo caso se toma como voto en contra.

Al poner a discusión para su votación este punto de acuerdo, solo Marcos Rodríguez Cruz, diputado del PRI, pasó a la tribuna a pedir el voto a favor, por considerar que éste es un asunto jurídico más que político, por lo cual se presenta con razonamientos y fundamentos jurídicos plasmados en la Constitución del Estado.

Nadie más hizo uso de la tribuna, menos para hablar en contra, y antes de pasar a la votación Silvia López Escoffié, diputada de Movimiento Ciudadano, pasó a la tribuna a pedir que no se vote en ese momento, sino que se enriquezca la petición a los funcionarios para que respondan, ya que incluso la forma en que se presentaba “parece más una amenaza y podría representar un retroceso a todo lo avanzado en esta Legislatura”.

Desde sus curules Miguel Rodríguez Baqueiro, diputado del PAN, Cervera Hernández y la misma Silvia López continuaron intercambiando ideas sobre el tema, y ya cuando se preparaba la votación la coordinadora de la bancada del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, pidió que no se vote por el sistema electrónico, donde sale el nombre de cada uno de los legisladores y el sentido de su voto, sino que sea de manera económica con la mano levantada.

Ante las dudas por la propuesta del cambio en la forma de votar, la presidenta de la Mesa Directiva, Janice Escobedo Salazar, diputada del PRI, decretó un receso a las 14:25 horas, para regresar a las 14:40, admitiendo de esta manera la propuesta de la diputada panista.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Efecto de la glosa del informe

Una propuesta del PRI se rechazó debido a los votos en contra y a las abstenciones.

Extraña una ausencia

En la votación los nueve priistas y la morenista Fátima Perera Salazar se manifestaron a favor de la propuesta. Extrañamente, sin pedir justificación alguna y a pesar de que estuvo en la primera parte de esta sesión, al momento de votar desapareció la priista Mirthea Arjona Martín.

Abstenciones favorables

En contra votaron los seis legisladores del PAN, además de Luis María Aguilar Castillo, de Nueva Alianza; Harry Rodríguez Botello, del PVEM, y Leticia Euán Mis, de Morena. A pesar de que la semana pasada se les indicó que las abstenciones se consideran voto en contra, de nuevo las de Movimiento Ciudadano se abstuvieron, al igual que los de Morena, Miguel Candila Noh, y Luis Hermelindo Loeza Pacheco, para de esa manera sumar 13 votos en contra de la propuesta.

Se desecha la propuesta

De esta forma se desechó la propuesta de la bancada del PRI, en la que planteaban la probable violación al artículo 28 de la Constitución local de parte de los funcionarios estatales, por no responder las preguntas de los diputados en su comparecencia. En la sesión estuvo un grupo de estudiantes del Derecho, invitados al parecer por un diputado panista.

