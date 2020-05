Freno a la producción

Advierten de una hambruna si no se apoya al sector

“En esta pandemia algunos productos han bajado de precio y otros suben. Por ejemplo, el tomate sube y baja por la oferta y la demanda que tiene y porque una vez entra un cargamento y en otra no. Sí hay producción agrícola en México, pero en los próximos meses se va a frenar porque el gobierno federal no está apoyando al campo, a los productores. Yo creo será verdad lo que dice la FAO, que va a haber una hambruna terrible meses después de la pandemia, los agricultores no tienen los insumos para sembrar... ¿y cómo le hacen para producir alimentos?, señaló Jorge Campos Alejos, comerciante mayorista de estos productos en la Central de Abasto.

El cierre del Lucas de Gálvez y San Benito podría encarecer las verduras, frutas y carnes porque no habrá una oferta suficiente y constante para los meridanos, dijo.

El Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría de Salud, como informamos ayer, aplicaron 119 pruebas para la detección del Covid-19 a los locatarios de esos establecimientos y 47 de ellos fueron positivos, por lo que esas autoridades decidieron cerrar durante 14 días dichos centros de abasto. Esos dos mercados tenían un flujo de aproximadamente 50,000 personas diarias, pero por la pandemia bajó bastante.

Campos Alejos es propietario de varios negocios dedicados a la venta de frutas y verduras y uno de ellos está en las inmediaciones de los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, sobre la calle 54 entre 65 y 67, el cual también cerró por la disposición sanitaria. Aunque es un negocio independiente de ambos mercados, acata la disposición oficial.

Lo que pide al Ayuntamiento y la Subdirección de Mercados es que cuando termine este cierre temporal de 14 días y se inicie la reactivación comercial no permitan que vendedores ambulantes mayoristas ocupen de nuevo las aceras de las calles 54 y 54-A, porque no solo son una competencia desleal e ilegal, sino que bloquean el espacio donde deben caminar los peatones, lo que causa inseguridad y riesgo de atropellamientos.

“No sería justo...”

“Nosotros los comerciantes formales que tenemos un local luchamos por mantener nuestras fruterías, pagamos empleados y todas las contribuciones, estamos al borde de la quiebra y no sería justo ni correcto que cuando se reanuden las ventas vuelvan los comerciantes callejeros”, dijo. “Esos vendedores callejeros son en realidad comerciantes mayoristas que tienen sus negocios en la Central de Abasto y vienen a vender en la calle, lo saben las autoridades del mercado. Ya no se debe de permitir”.— Joaquín Chan Caamal

El empresario Jorge Campos Alejos habla de los perjuicios que les causa el ambulantaje.

Vende mucho más

Comentó que un vendedor que ocupa la acera de la calle 54 vende hasta 400 cajas de plátanos en un día, mientras los locales formales no llegan a esa cantidad porque los clientes compran a su paso.

Competencia desleal

“Los comercios formales no debemos soportar que junto a nuestros negocios se instalen ambulantes que venden lo mismo, es una competencia desleal y lo saben las autoridades”, señaló.

Debe prohibirlo

“El Ayuntamiento debe prohibir que las calles 54 y 54-A se llenen de nuevo de vendedores callejeros, no solo para haga justicia a los comercios formales, sino para que cuide a los peatones porque estos caminan fuera de la acera”, dijo.

Como en el Norte

“Esto que vemos en esas calles cercanas al mercado no se ve frente a los hoteles y el Siglo XXI, o en las aceras de los comercios del Norte, allí hay aceras libres para caminar para los turistas, así debería de ser las calles que rodean los mercados municipales del centro”, puntualizó.