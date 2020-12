Frente frío 23 se sentirá desde la tarde de Nochebuena en Yucatán

MÉRIDA.- Este 23 de diciembre se reportó un ambiente caluroso, con cielo de mayormente nublado a medio nublado con viento del este y sureste domino el día de hoy.

Las temperaturas máximas fueron:

Mérida

Ciafeme Nororiente: 30,1 C

Observatorio suroeste: 30,5 C

Gerpy poniente: 30,0 C

Interior del estado

Costa

Progreso: 29,2 C

Rio Lagartos: 29,7 C

Celestun: 29,3 C

Noreste

Tizimin: 30,4 C

Pronóstico para mañana jueves

Se espera la llegada del Frente Frío No.23 al final de la tarde o primeras horas de la noche por lo que esperamos ambiente caluroso durante el día cielo medio nublado a mayormente nublado al final de la tarde con potencial de ocurrencia de lluvias por la tarde y noche vientos del sur y suroeste cambiando al noroeste y norte al final de la tarde o primeras horas de la noche con rachas que alcanzaran los 60 km/h en la costa y 40 km/h en el interior con gradual descenso de la temperatura al final de la noche y sobre todo en la madrugada y al amanecer del día viernes 25.

Temperaturas mínimas



Las temperaturas mínimas esperadas son de 15 C a 17 C para el Cinturón de Cenotes central, Cono Sur, Zona Noreste y Zona ex henequenera y de 18 C a 20 C en el resto del estado incluyendo la ciudad de Mérida y las temperaturas máximas de entre 29 C a 33 C en las primeras horas de la tarde.



Mañana por la noche se presentará evento NORTE fuerte en la costa yucateca

